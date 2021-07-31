2017 року у російський шоу-біз ввірвалась молода співачка з унікальним стилем та подачею. Звали її Zivert. І всього за кілька років вона завоювала прихильність музичних фанатів. Тому Факти ICTV поділяться з вами кращими хітами виконавиці.

Чак

Ця пісня стала дебютною для Zivert. Кліп саме на цей трек змусив усіх заговорити про співачку. Ролик вийшов веселим та яскравим, а деякі герої у ньому ходили із зображенням обличчя Чака Норріса. Відео набрало майже 4 млн переглядів у YouTube.

Анестезия

Друга пісня дівчини дозволила їй закріпитись у російському шоу-бізі. Після її виходу Zivert почала працювати над своїм першим альбомом. Кліп на трек набрав у YouTube понад 5 млн переглядів.

Life

Цей трек став одним із найуспішніших у творчості співачки. Він набрав понад 100 млн переглядів на офіційному каналі Zivert у YouTube та опинився серед найпопулярніших треків у додатку Shazam у 2019 році.

DEL MAR

Один із останніх треків на цей час уже набирає популярності серед фанатів. За два тижні після виходу пісні відео з нею вже набрало понад 2 млн переглядів на YouTube.

Beverly Hills

Третій за популярністю серед слухачів трек співачки, який показує унікальний стиль дівчини та нагадує мотиви поп-пісень 90-х.

ЯТЛ

Романтична пісня виконавиці, яка вийшла до Дня святого Валентина. Кліп знятий з ефектом старої плівки та показує усі найкращі моменти, які можуть бути у стосунках.

Рокки

Мотиваційний трек співачки. У ньому Zivert наголошує на тому, що ми маємо знайти себе, зрозуміти свою особистість та можемо бути ким завгодно.

Еще хочу

Цей трек аж ніяк не поступається за популярністю композиціям Life, Beverly Hills та ЯТЛ. Кліп на нього у YouTube набрав найбільшу кількість переглядів – відео подивилися майже 113 млн користувачів.

Credo

Пісня вийшла у 2019 році. Окрім популярності, вона ще отримала нагороду Золотий грамофон. Трек розповідає про складність романтичних стосунків людей. А режисером кліпу став Алан Бадоєв.

Зеленые волны

У деяких кліпах та треках співачки відчувається стиль пісень 80-90-х. Тому ця композиція не стала винятком. Вона однозначно запала у душі фанатів Zivert.