Американська співачка Біллі Айліш презентувала новий альбом Happier Than Ever.

Друга студійна робота зірки налічує 16 треків. Серед них всім відомі сингли My Future, Therefore I Am, Your Power, Lost Cause і NDA.

На особистій сторінці в Instagram Біллі Айліш зізналася, що альбом Happier Than Ever є дуже важливим для неї. Оскільки процес його створення допоміг співачці ще більше самореалізуватися.

Також вона подякувала своєму брату Фіннеасу О’Коннеллу, який за сумісництвом виступив продюсером альбому.

– Це найбільш насичений і глибокий досвід, який у мене коли-небудь був з музикою. Я так люблю кожну пісню у цьому проекті, що мене буквально лякає думка про те, щоб випустити його в світ. Мені хочеться плакати. Я так сильно виросла в процесі створення цього альбому і зазнала стільки самореалізації та саморефлексії. Я хотіла б повернутися і записати цей альбом заново, тому що це були одні з найкращих вечорів в моєму житті, – написала співачка.

Варто зауважити, що альбом Happier Than Ever встановив рекорд за кількістю попередніх замовлень ще до свого релізу.

За кілька днів до офіційної прем’єри альбом Біллі Айліш у свій плейлист додали понад 1 млн користувачів.

До речі, дебютна робота співачки When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, яка вийшла у 2019 році, також встановила рекорд. За кілька днів до виходу альбом замовили 800 тис. користувачів Apple Music.

3 вересня 2021 року вийде документальний концертний фільм від Disney Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles.

А у 2022 році Біллі Айліш вирушить у світове турне Happier Than Ever.

Фото: Біллі Айліш