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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Валентина Чорна |

Люблю кожну пісню: Біллі Айліш випустила новий альбом Happier Than Ever

Біллі Айліш

Американська співачка Біллі Айліш презентувала новий альбом Happier Than Ever.

Друга студійна робота зірки налічує 16 треків. Серед них всім відомі сингли My Future, Therefore I Am, Your Power, Lost Cause і NDA.

На особистій сторінці в Instagram Біллі Айліш зізналася, що альбом Happier Than Ever є дуже важливим для неї. Оскільки процес його створення допоміг співачці ще більше самореалізуватися.

Також вона подякувала своєму брату Фіннеасу О’Коннеллу, який за сумісництвом виступив продюсером альбому.

– Це найбільш насичений і глибокий досвід, який у мене коли-небудь був з музикою. Я так люблю кожну пісню у цьому проекті, що мене буквально лякає думка про те, щоб випустити його в світ. Мені хочеться плакати.

Я так сильно виросла в процесі створення цього альбому і зазнала стільки самореалізації та саморефлексії. Я хотіла б повернутися і записати цей альбом заново, тому що це були одні з найкращих вечорів в моєму житті, – написала співачка.

Варто зауважити, що альбом Happier Than Ever встановив рекорд за кількістю попередніх замовлень ще до свого релізу.

За кілька днів до офіційної прем’єри альбом Біллі Айліш у свій плейлист додали понад 1 млн користувачів.

До речі, дебютна робота співачки When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, яка вийшла у 2019 році, також встановила рекорд. За кілька днів до виходу альбом замовили 800 тис. користувачів Apple Music.

3 вересня 2021 року вийде документальний концертний фільм від Disney Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles.

А у 2022 році Біллі Айліш вирушить у світове турне Happier Than Ever.

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Фото: Біллі Айліш

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