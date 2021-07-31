Оля Полякова – відома українська співачка, акторка та телеведуча. Артистка почала свою кар’єру в 1990-х, виступивши на декількох фестивалях в Ялті та Черкасах.

Згодом з нікому не відомої співачки Полякова стала зіркою українського шоу-бізнесу. За свою кар’єру вона випустила понад 25 композицій, що під силу не кожному артистові. Слухайте найкращі пісні Олі Полякової онлайн далі у матеріалі Фактів ICTV.

Люли (2013)

Ця пісня – про розбите серце дівчини, яка розчарувалася у своєму хлопцеві. Попри це, вона не сумує та чекає у своєму житті на інші хороші події.

А вони обов’язково будуть, адже для щастя потрібно небагато. Девіз пісні – йди-но все погане, пора ставати щасливою.

Шлепки (2013)

Історія про те, як звичайна дівчина знайшла своє щастя. Однак дізнавшись про те, що її коханий – одружений, та ще й має трьох дітей, втекла не оглядаючись, лише можна було почути звук шльопанців. Кредо пісні – не потрібно вірити кожному, інакше лише виблискуватимуть п’яти.

Первое лето без него (2015)

Перше літо без тебе постараюся розтягнути до січня, йдеться у пісні. Цей трек – історія вільної дівчини, яка розчарувалася у своєму хлопцеві.

У житті кожної леді бувають переломні моменти, і цей трек показує один з них. Просто, красиво та легко – так відчує себе дівчина, яка опинилася у схожій ситуації, прослухавши пісню.

Плавочки (2016)

Цю пісню шанувальники назвали заразливим хітом. Деякі фанати жартували, що трек – Шльопанці 2.0, оскільки дівчина знову біжить від чоловіка, лише виблискуючи п’ятами.

Співачка пожартувала, що під цю пісню потрібно танцювати так, ніби ніхто не бачить. Головне, щоб плавки не злетіли під час рухів.

Номер один (2017)

Відомий психолог Наталя Холоденко постала тут як фахівець. За її словами, цей кліп став для неї міні-тренінгом, оскільки тут в гумористичній формі показали, як дівчата часто ідеалізують стосунки та шукають в одному чоловікові занадто багато несумісних якостей.

У кліпі до цього треку Полякова – ніби приклад ідеальної жінки, проте їй не щастить у коханні. Народна обраниця ж в іронічній манері пожартувала, що у своїй 6-ти хвилинній історії вона лікує від неврозу ідеальних чоловіків.

Бывший (2017)

Полякова присвятила цю пісню своїм колишнім чоловікам. Трек розповідає про те, що будь-яка дівчина може помилятися. Однак не потрібно впадати у відчай, адже всі вони сформували особистість сильної та незалежної жінки, яка тепер точно знає, чого хоче від життя.

Королева ночи (2018)

Поп-діва увірвалася в літній сезон 2018 року з найгучнішою прем’єрою – кліп пісні пародіює естетику 90-х років. За словами співачки, пісня – немов гімн вразливої, але незалежної жінки.

Полякова розповіла, що ця пісня про те, що кожна дівчина повинна прагнути свого щастя, попри біль та розчарування. Кредо треку – витру сльози та стану красивою.

Любовница (2018)

Історія про каяття дівчини, яка створила любовний трикутник. Однак вона зробила такий крок не зі злих намірів, а просто закохавшись в чоловіка.

Я не хочу бути третьою зайвою. Я каюся та поверну все, що вкрала, йдеться у пісні. Полякова закликає дівчат поважати себе та не робити необдуманих вчинків.

Ночная жрица (2019)

Девіз пісні – так, я не ідеальна, як думають інші. Однак це не заважає радіти життю, оскільки кожна людина – індивідуальність, яку ніхто не може замінити.

Взрослая девочка (2021)

Ідея треку і кліпу – завжди потрібно берегти свою внутрішню дитину. Саме цей запал і допомагає людям не втрачати оптимізму в складних життєвих ситуаціях.

Крім цього, у відео можна побачити, як збувається мрія кожного артиста – прославитися, отримувати високі доходи та просто жити з комфортом, забувши про важкі часи.