Королівська битва: знятий у Києві кліп визнали одним з найкращих за всю історію

Американський журнал Rolling Stone склав рейтинг Топ-100 найвизначніших музичних кліпів усіх часів. На 20 місці розташувався ролик DJ Shadow і дуету Run the Jewels на пісню Nobody Speak, який знімали в Києві у 2016 році.

Кліп, у виробництві якого була задіяна українська продакшн-студія Radioaktive Film, обійшов таких артистів, як Jay-Z, U2, Yeah Yeah Yeahs, 2Pac, Lady Gaga, Britney Spears та інших.

Знімали кліп в Українському домі на Європейській площі. Режисером ролика виступив Сем Піллінг.

DJ Shadow говорив, що вони хотіли зробити позитивне відео в кращі роки політиків на виборах, але вийшла королівська битва.

Першість у рейтингу забрала виконавиця Beyoncé з треком Formation.

Radioaktive Film заснували Дарко Скульський і Роман Кіндрачук в 1998 році. З тих пір Radioaktive встигла попрацювати з рядом світових брендів – Apple, Hennessy, Renault, Universal, Lenovo, Audi. Також компанія брала участь в роботі над кліпами Coldplay, Twenty One Pilots, Hurts, Foals.