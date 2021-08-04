Лідер гурту ТІК Віктор Бронюк дав відверте інтерв’ю Ранку у великому місті. У рамках рубрики 33 за 3 співак розповів, чому відмовився балотуватися до Верховної Ради, коли востаннє плакав і чи задумувався про еміграцію.

Ведуча Олександра Кучеренко поцікавилася станом музиканта під час написання пісень.

– Я створюю пісні у тверезому та культурному стані, – відповів Бронюк.

Зі слів співака, саме пісня Олені допомогла гурту ТІК стати популярним, а в часи президентства Януковича пісню Люби ти Україну заборонялося виконувати на Сході України.

Ще до початку музичної кар’єри Бронюк потрапив до Вінницької міської ради. Його особисто запрошував Володимир Гройсман. Він також похизувався почесним званням громадянина Вінниці за активну діяльність та управління благодійною організацією.

Але політика не зацікавила музиканта – раніше він відмовився від пропозиції балотуватися у Верховну Раду.

– Політика давно стала шоу-бізнесом, а шоу-бізнес – політикою. Зараз їх дуже важко розрізнити, – додав Бронюк.

Він зізнався, що востаннє плакав після перегляду зворушливого фільму під час карантину.

На випадок еміграції виконавець надасть перевагу Канаді та Болгарії.

Свій голос музикант оцінив на п’ятірку з десяти, а типового слухача його пісень він уявляє успішним, розумним і красивим.

Бронюк також назвав три перші пункти у його райдері: