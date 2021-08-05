24 серпня на НСК Олімпійський пройде грандіозний концерт з нагоди 30-річчя незалежності України.

В інтерв’ю КП режисер святкового шоу Катя Царик розповіла, що захід триватиме три години, а 98% пісень будуть україномовними. Лише кілька треків звучатимуть іншими мовами.

Концерт буде побудований як одне полотно: без ведучих, перерв та конферансу.

А кожна пісня плавно перетікатиме у наступну композицію.

Крім цього, глядачі тричі зможуть побачити дрон-шоу під час пісенних номерів.

– Ми хочемо піти від застарілих форм проведення концертів, зробити його більш технологічним і театральним в хорошому сенсі. Ми ризикнули, і, сподіваюся, у нас все вийде. Звичайно, нам до рівня Кореї ще далеко, проте спеціально до Дня Незалежності розробляється програма, і ми тричі побачимо дрон-шоу під час пісенних номерів. Над Олімпійським буде свій світловий танець, – додала Катя.

Артисти виступатимуть на сцені абсолютно безкоштовно. Таким чином всі виконавці і люди, які прийдуть на концерт, зможуть взяти участь у благодійності.

Отримані гроші переведуть до фонду, який будуватиме Центр сучасного мистецтва – музей Івана Марчука. Квитки на концерт коштують від 200 до 2 700 грн.

Раніше організатори оприлюднили список артистів, які братимуть участь у заході. Серед них Софія Ротару, Потап, Олег Винник, Ірина Білик, Тіна Кароль, Оля Полякова, Go-A та інші.

Проте організація концерту до Дня Незалежності України не пройшла без скандалу. Нещодавно гурт Green Grey поскаржився на виключення зі списку артистів.

На думку музикантів, причиною такого рішення став російськомовний репертуар колективу.

Але організатори пояснили, що Green Grey не братиме участь у концерті через некоректні висловлювання щодо закону про державну мову.