Концерт українського гурту Green Grey на даху ЦУМу, який мав відбутися 24 серпня, скасували.

Організатори відмовились надавати в оренду локацію після скандалу довкола гурту та концерту до 30-річчя незалежності України.

– Коли команда Svitlo Concert узгоджувала з представниками гурту цей захід, то, на жаль, не володіла повною інформацією щодо ситуації, яка склалася навколо гурту за останні декілька місяців. Отримавши ваші коментарі та запити, побачивши відео з висловлюваннями соліста Муріка, ми ухвалили рішення не проводити захід на жодній з локацій, які ми орендуємо, – пояснили організатори.

У коментарях користувачі мережі дякують команді Svitlo Concert за чітку громадянську позицію. Учасники гурту поки не прокоментували цю ситуацію.

Водночас на сайтах із продажу квитків призупинено продаж білетів або й взагалі скасовано подію.

Концерт гурту Green Grey на даху ЦУМ у День Незалежності скасували / 2 фотографии

Музичний колектив Green Grey створили у 1993 році. Він став відомий завдяки пісням Под дождем, Мазафака, Эмигрант і Стереосистема.

Також Green Grey став першим українським колективом, який двічі брав участь на церемонії нагородження MTV Europe Music Awards у Лондоні (1996) та Берліні (2009).

У липні стало відомо, що гурт Green Grey виключили з концерту до 30-річчя від Дня Незалежності України, що відбудеться на НСК Олімпійський.

Причиною стали некоректні висловлювання представників гурту щодо закону про державну мову.

Після такого рішення організаторів, Green Grey вирішили таки виступити 24 серпня, щоправда на даху київського ЦУМу. Ціна квитків стартувала від 650 грн.

Фото: Green Grey