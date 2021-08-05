Український співак і ведучий Володимир Дантес презентував mood-відео на пісню Девочка. Він присвятив його десятій річниці знайомства зі своєю дружиною, виконавицею Надею Дорофеєвою.

Відеоролик складається з архівних кадрів і відео закоханих, які були зроблені на телефон, починаючи з перших років їхнього знайомства та закінчуючи сьогоденням.

У відео можна побачити, як Володимир зробив пропозицію Наді, уривок їхнього весілля, подорожі та просто моменти з життя, які раніше не були опубліковані.

За словами Дантеса, колись він написав трек, в який не вірив. Ним виявилася пісня Девочка.

Освідчення і таємні побачення: Дантес показав архівні кадри з Дорофеєвою / 6 фотографий

– У цій пісні ті емоції, які я відчуваю щодня, коли дивлюся на Надю. Все як тоді, коли ми були молодші, та вся ця історія про те, що любов живе три роки – це повна нісенітниця. Любов постійно з тобою, якщо дивишся на людину щодня та любиш її, – зізнався Володимир.

Також співак розповів про курйоз, який трапився з ними 10 років тому.

– 10 років тому, коли ми ще приховували стосунки, стався один випадок – нас зняв папараці, Надя помітила це і я викупив карту за $100. Десь 5-6 років тому ми втратили її. Коли готував це відео та шукав архівний матеріал, серед багатьох флешок і карт пам’яті виявилася вона, – поділився Дантес.

Подружжя познайомилося в 2011 році в поїзді. Тоді обидва їхали на музичний фестиваль, що проходив у Криму.