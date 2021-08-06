Канадський співак The Weeknd презентував кліп на пісню Take My Breath.
Це перший сингл з майбутнього п’ятого альбому артиста, назву якого він тримає у таємниці.
Головною ідеєю відео є попередження про епілепсію. Режисером ролику виступив Майкл Лембек.
На початку кліпу The Weeknd виходить на вулицю на світанку, потім йде коридором і опиняється у нічному клубі.
Серед натовпу людей його знаходить дівчина з довгими косами, і вони починають танцювати.
Щоб по-справжньому відірватися на вечірці, всі вдихають незрозумілий газ з балонів, а датчики рівня небезпеки зашкалюють.
Пізніше у співака перехоплює подих, а коси дівчини починають його душити.
За даними Variety, кліп на трек Take My Breath хотіли показати у кінотеатрах перед стрічкою Загін самогубців.
Але в останню мить відмовилися від цієї ідеї через інтенсивні мерехтіння стробоскопа.
Раніше стало відомо, що The Weeknd, візьме участь у створенні серіалу Ідол для HBO про секретний культ.
У проекті артист з’явиться у ролі головного героя, а також він працюватиме над створенням сценарію для стрічки.
Сюжет серіалу Ідол присвячений ексцентричній поп-виконавиці, яка заводить бурхливий роман із власником одного з клубів Лос-Анджелесу.