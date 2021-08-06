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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Валентина Чорна |

Нічний клуб і кисневі маски: The Weeknd випустив кліп на трек Take My Breath

The Weeknd

Канадський співак The Weeknd презентував кліп на пісню Take My Breath.

Це перший сингл з майбутнього п’ятого альбому артиста, назву якого він тримає у таємниці.

Головною ідеєю відео є попередження про епілепсію. Режисером ролику виступив Майкл Лембек.

На початку кліпу The Weeknd виходить на вулицю на світанку, потім йде коридором і опиняється у нічному клубі.

Серед натовпу людей його знаходить дівчина з довгими косами, і вони починають танцювати.

Щоб по-справжньому відірватися на вечірці, всі вдихають незрозумілий газ з балонів, а датчики рівня небезпеки зашкалюють.

Пізніше у співака перехоплює подих, а коси дівчини починають його душити.

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За даними Variety, кліп на трек Take My Breath хотіли показати у кінотеатрах перед стрічкою Загін самогубців.

Але в останню мить відмовилися від цієї ідеї через інтенсивні мерехтіння стробоскопа.

Раніше стало відомо, що The Weeknd, візьме участь у створенні серіалу Ідол для HBO про секретний культ.

У проекті артист з’явиться у ролі головного героя, а також він працюватиме над створенням сценарію для стрічки.

Сюжет серіалу Ідол присвячений ексцентричній поп-виконавиці, яка заводить бурхливий роман із власником одного з клубів Лос-Анджелесу.

Фото: Getty Images

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