Канадський співак The Weeknd презентував кліп на пісню Take My Breath.

Це перший сингл з майбутнього п’ятого альбому артиста, назву якого він тримає у таємниці.

Головною ідеєю відео є попередження про епілепсію. Режисером ролику виступив Майкл Лембек.

На початку кліпу The Weeknd виходить на вулицю на світанку, потім йде коридором і опиняється у нічному клубі.

Серед натовпу людей його знаходить дівчина з довгими косами, і вони починають танцювати.

Щоб по-справжньому відірватися на вечірці, всі вдихають незрозумілий газ з балонів, а датчики рівня небезпеки зашкалюють.

Пізніше у співака перехоплює подих, а коси дівчини починають його душити.

За даними Variety, кліп на трек Take My Breath хотіли показати у кінотеатрах перед стрічкою Загін самогубців.

Але в останню мить відмовилися від цієї ідеї через інтенсивні мерехтіння стробоскопа.

Раніше стало відомо, що The Weeknd, візьме участь у створенні серіалу Ідол для HBO про секретний культ.

У проекті артист з’явиться у ролі головного героя, а також він працюватиме над створенням сценарію для стрічки.

Сюжет серіалу Ідол присвячений ексцентричній поп-виконавиці, яка заводить бурхливий роман із власником одного з клубів Лос-Анджелесу.