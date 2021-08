Починаючи з 2003 року Україна стабільно бере участь у міжнародному пісенному конкурсі Євробачення. Винятком стали лише три роки – 2015, 2019 і 2020.

За всі роки участі в Євробаченні в України було чимало перемог – представники нашої країни завжди проходили у фінал конкурсу та посідали далеко не останні, і навіть перші місця. Крім того, перемога – не означає золото, адже було багато інших подій, якими запам’яталася Україна на пісенному конкурсі.

За участю в конкурсі стоїть важка робота великих команд, які продумують усе – від костюма до яскравого шоу. Факти ICTV вирішили згадати знакові виступи України на Євробаченні.

2003 рік

У 2003 році Україна дебютувала на пісенному конкурсі Євробачення, який проходив у Ризі (Латвія). Тоді нашу країну представляв Олександр Пономарьов із піснею Hasta la Vista, baby, що в перекладі – прощай, дитинко.

Незважаючи на те, що представник України отримав 30 балів і посів 14-те місце – це наш дебют, після якого ми почали брати участь у міжнародному конкурсі щорічно.

2004 рік

Уже в другий рік своєї участі в конкурсі Україна посіла перше місце. Тоді представником нашої країни стала співачка Руслана з піснею Wild Dances, що в перекладі – дикі танці.

З перших акордів Руслані вдалося підкорити публіку, а її дикі танці й ефектну постановку згадують донині.

Виконавиця набрала 280 балів, завдяки чому стала абсолютним тріумфатором конкурсу на той час.

Крім того, вона отримала премію Марселя Безансона в категорії Найкращий виконавець. А в 2006 році її конкурсний сингл німецьке телебачення визнало найкращою піснею Євробачення.

У 2005 році на правах переможця минулого року Руслана відкривала пісенний конкурс, а також стала запрошеним гостем.

2005 рік

У 2005 році Євробачення проходило в Києві. Тоді Україну представляв гурт Ґринджоли зі своїм хітом Разом нас багато.

Незважаючи на те, що гурт набрав лише 30 балів та посів 19-те місце, він вийшов на сцену з україномовною піснею, яка була своєрідним гімном Помаранчевої революції. Не всі українці схвалили вибір представника, але багато кому сподобалась патріотична складова цього виступу.

2006 рік

В Афінах (Греція) на Євробаченні 2006 Україну представляла Тіна Кароль. Незважаючи на досить непримітну постановку, виконавиця взяла вокалом.

Артистка виконала танцювальну пісню Show Me Your Love, що в перекладі – покажи мені свою любов. І отримала 145 балів, посівши сьоме місце.

Тоді іноЗМІ писали, що це був найкращий виступ України після перемоги Руслани в 2004 році, а Тіну Кароль називали ще однією перлиною від нашої країни на конкурсі.

2007 рік

На Євробаченні 2007 в Гельсінкі (Фінляндія) Україну представляла Вєрка Сердючка, яка підкорила публіку своїм образом.

Тоді Сердючка виконала пісню Dancing Lasha Tumbai та посіла друге місце, набравши 235 балів.

Трек підкорив чарти багатьох країн – Фінляндії, Франції, Швеції, Бельгії.

Крім того, Сердючка отримала премію Барбари Декс за найбезглуздіший образ.

Попри штучно роздутий Росією скандал щодо текста пісні, а саме – рядок I want you see – Lasha Tumbai інтерпретували як I want you see – Russia goodbye, участь у Євробаченні Вєрці принесла чималий успіх.

Зірці запропонували роль у Голлівуді. Сердючка зіграла в екшн-комедії Шпигун разом зі світовими акторами – Джейсоном Стетгемом, Джудом Лоу та Мелісою Маккарті.

Вєрка настільки сподобалася європейській публіці, що в 2019 році її запросили виступити на Євробаченні в Тель-Авіві як гостя.

2008 рік

Наступного року Україна також посіла друге місце. Тоді нашу країну в Белграді представляла Ані Лорак з піснею Shady Lady, що в перекладі – загадкова леді.

Виконавиця набрала 230 балів.

Варто зазначити, що співачці одразу прогнозували потрапляння в топ-5, оскільки її композицію та вокал вважали дуже сильними.

Крім того, понад 30 тижнів конкурсний сингл Ані Лорак тримався на першому місці в офіційному українському чарті.

2009 рік

На Євробачення 2009 у Москву від нашої країни поїхала Світлана Лобода. Тоді представниця України ще до свого виступу здивувала публіку – з’явилася в бинтах і з синцями на тілі, аби привернути увагу до соціальної акції Скажи стоп насильству в сім’ї.

Світлана виступила на конкурсній сцені з піснею Be My Valentine! (Anti-Crisis Girl). Яскравий номер, спецефекти, складні танцювальні рухи артистки та навіть гра на барабанах, прикрашених прапорами України, не принесли перемогу. Лобода отримала лише 76 балів, посівши 12-те місце.

Однак співачка отримала визнання зарубіжних слухачів, яким сподобався конкурсний трек. Він потрапив у чарти Греції, Швеції, Великої Британії та, відповідно, України.

2010 рік

Alyosha представляла Україну на Євробаченні 2010 в Осло (Норвегія) з піснею Sweet Dream.

У конкурсному виступі Alyosha намагалася привернути увагу глядачів до екологічних проблем і їй це вдалося. Виконавиця зайняла 10-тее місце, отримавши 108 балів.

2011 рік

У Дюссельдорфі (Німеччина) на Євробаченні 2011 Україну представляла Міка Ньютон. Співачка виконала зворушливу пісню Angel.

Номер нашої країни тогоріч був незвичайним. Не було ніяких яскравих постановок, вибухових спецефектів і балету. На сцені разом з Мікою постала художниця Ксенія Симонова, яка під час виступу створювала зворушливу історію за допомогою піску. Все це транслювалося на великому екрані.

Міка Ньютон увійшла в топ-5, отримавши 159 балів і зайнявши четверте місце на пісенному конкурсі.

Варто зазначити, що після Євробачення співачка отримала пропозицію працювати з американською компанією JK-music group.

2012 рік

У 2012 році в Баку (Азербайджан) Україну представляла Гайтана. Співачка виконала пісню Be My Guest і зайняла 15-те місце, набравши 65 балів.

Після пісенного конкурсу трек Гайтани крутили на деяких іноземних радіостанціях, зокрема, в Німеччині. Також іноЗМІ писали, що Україна представила на конкурсній сцені єдину національну ідентичність світовій аудиторії.

2013 рік

На Євробаченні 2013 у Мальме (Швеція) Златі Огнєвіч вдалося завоювати бронзу – третє місце. Співачка виконала на конкурсній сцені пісню Gravity, за яку отримала 214 балів.

Постановка її номера та сильні вокальні дані не залишили байдужим нікого.

Пісня Злати потрапила в чарти України, Великої Британії, Нідерландів і Бельгії.

2014 рік

Право представляти нашу країну на Євробаченні в Копенгагені (Данія) дісталося Марії Яремчук.

Тоді співачка виконала запальний трек Tick-Tock. Марія підкорила своєю харизмою та сильним вокалом. Виконавиця посіла шосте місце, отримавши 113 балів.

Крім того, композиція представника нашої країни потрапила в музичні чарти Великої Британії.

2016 рік

Джамала стала другою представницею України, яка посіла перше місце. На Євробаченні 2016 у Стокгольмі (Швеція) співачка виконала композицію 1944, присвячену трагічним подіям, пов’язаним із депортацією кримських татар.

Завдяки проникливому виступу і виконанню складних вокальних партій Джамала встановила абсолютний рекорд Євробачення за кількістю отриманих балів – 534.

Варто зазначити, що трек 1944 першим на пісенному конкурсі містив текст кримськотатарською мовою.

Артистку нагородили премією Eurostory Awards 2016 за найкращий рядок у конкурсній пісні. Також вона отримала премію Marcel Bezencon Award у номінації Художній приз.

У 2020 році Джамалу запросили зніматися в фільмі Netflix про Євробачення разом із Віллом Ферреллом, Пірсом Броснаном і Демі Ловато.

2017 рік

Євробачення в 2017 році проходило в Києві, тоді нашу країну представляв гурт O.Torvald.

Музичний колектив вийшов на сцену з піснею Time, та попри ефектний виступ, хлопці набрали всього 36 балів, посівши 24-те місце.

Попри низький результат наших представників, усю Європу підкорив виступ українського гурту Onuka, який став запрошеним гостем.

Їхнє шоу з оркестром народних інструментів Наона, незвичайна музика та вокал солістки вразили фанатів Євробачення.

Не тільки користувачі мережі залишали свою реакцію, а й зарубіжні видавництва, зазначивши, що Onuka перевершила всіх учасників конкурсу того року.

А їхній останній на той час альбом потрапив у чарти iTunes кількох країн – Велика Британія, Швейцарія, Франція, Німеччина.

2018 рік

У Лісабоні (Португалія) на пісенному конкурсі Melovin представив композицію Under the Ladder.

Виконавець посів 17-те місце, отримавши 130 балів. Глядачам виступ артиста більше сподобався, ніж суддям, вони віддали йому 119 балів.

Варто зазначити, тоді іноЗМІ писали, що полум’яний виступ Melovin став хітом другого півфіналу Євробачення.

2021 рік

Феєричне повернення України на Євробачення. У 2021 році воно проходило в Роттердамі (Нідерланди). Представником нашої країни став гурт Go-A з піснею Шум.

Музичний колектив посів п’яте місце на конкурсі та друге в глядацькому голосуванні, отримавши 267 балів.

Незвичайна музика, вокал, яскрава постановка та відгомони українського фольклору – все це не залишило байдужим нікого. У світі фанатіли від конкурсної композиції Шум, знімаючи на неї відео в TikTok.

Крім того, нікого з учасників не зустрічали на конкурсній сцені так, як зустріли Go-A. У залі танцювали всі – навіть журналісти, які перебували на Євробаченні, зістрибували зі своїх робочих місць. А переможець пісенного конкурсу 2021 року – італійський гурт Maneskin назвав Україну своїм фаворитом.

Пісня Шум увійшла до списку найкращих світових хітів iTunes, стала першою україномовною композицією, яка потрапила до чарту Billboard, а також у рейтинг топ-50 пісень в США.