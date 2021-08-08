Знятий у Києві кліп визнали одним із найкращих у світі

Американський діджей та продюсер Joshua Paul Davis, більш відомий як DJ Shadow, та хіп-хоп дует Run the Jewels знімали кліп на пісню Nobody Speak у столиці України.

Кліп з участю англійської співачки албанського походження Ріти Ори перетнув позначку у 46 млн переглядачів користувачів на відеохостингу YouTube.

Над проектом працювали американські та українські фахівці, серед яких кіновиробник Radioaktive Film. Компанія працює в Україні, Польщі та Грузії.

Робота увійшла у список сотні найкращих кліпів у світі. Проект посів 20-ту сходинку у топ-рейтингу кліпів за версію американського видання Rolling Stone.

Кліп DJ Shadow – Nobody Speak feat. Run The Jewels випустили у 2016 році. Роботу знімали в Українському домі, розташованому в Києві.

Варто зазначити, що кінознавці фантастично попрацювали над проектом. Відеомонтажери використовували у кліпі ефект Slow-mo (уповільненого руху), який створив особливу атмосферу.

У 2019 році свій проект у Києві знімав британський репер Stormzy, а у 2018 році в столиці над кліпом працювала американська поп-співачка Майлі Сайрус.