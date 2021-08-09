Українська співачка, автор хітів та ведуча бекстейдж-шоу Україна має талант на СТБ Jerry Heil в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV назвала свій топ пісень незалежної України.

Першим у списку Jerry Heil виявився трек Кружит – Дмитра Монатика.

Другим треком співачка назвала свій – Охрана, отмєна.

– Перший час мені було дивно, що це мій продукт. Потім я звиклася з думкою та прийняла це, – сказала виконавиця.

Також Jerry Heil подобаються пісні Wellboy – Гуси, Alina Pash – Bitanga.

Крім того, співачка порадила послухати таких виконавців як Kalush і Krechet.

Також Jerry Heil зізналася, що в майбутньому на її шанувальників чекає дует, однак ім’я виконавця вона розкривати поки не стала.

Крім того, Jerry Heil рекомендує слухати все, що пов’язано з американським співаком Чарлі Путом, оскільки вважає його надзвичайно обдарованим музикантом.

– Я б дуже хотіла заспівати дуетом із Чарлі Путом. Але спочатку з ним треба познайомитися. Іноді мені здається, що це головна мета переїзду в Америку, – жартує артистка.

Раніше Jerry Heil пояснила, чому переїжджає в США. Виконавиця зізналася, що її мрія – кар’єра композитора. Переїзд в Америку та навчання в Berklee College of Music може допомогти їй в цьому.

Виконавиця зазначила, що хоче отримати досвід, щоб потім зробити внесок в українську культуру. Крім того, освіта в Україні Jerry Heil перестала цікавити.

Фото: Jerry Heil