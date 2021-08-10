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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Євгенія Шапоренко |

Дівчинка виросла: Jerry Heil здивувала фото у вельоні

Джери Хейл

Молода артистка Jerry Heil опублікувала фото в фаті і купальнику, заінтригувавши шанувальників, які тепер гадають: весілля чи знову хайп.

Співачка раніше заявляла, що у неї немає хлопця. Jerry Heil показала знімок, на якому позує в білому купальнику та фаті. Локацією для фотосесії виступив басейн.

– Я сказала тук. Наша дівчинка виросла. Фото з репетиційного святкування. 12-го запрошую розділити цей день зі мною, – написала артистка.

Можливо, це було промо нового синглу від Jerry Heil.

Ба більше, співачка вже зізнавалася, що ніколи не мала інтимних стосунків з представниками протилежної статі.

Що пишуть користувачі в коментарях:

  • Пісня?
  • Спочатку не зрозумів, а потім як зрозумів!
  • Не вірю.
  • Прогрів перед піснею?
  • А може це щось до Дня незалежності України?
  • Думаю, прогрів. Недомовки щоб люди собі додумали, а насправді може пісня.

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