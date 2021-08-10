Дівчинка виросла: Jerry Heil здивувала фото у вельоні

Молода артистка Jerry Heil опублікувала фото в фаті і купальнику, заінтригувавши шанувальників, які тепер гадають: весілля чи знову хайп.
Співачка раніше заявляла, що у неї немає хлопця. Jerry Heil показала знімок, на якому позує в білому купальнику та фаті. Локацією для фотосесії виступив басейн.
– Я сказала тук. Наша дівчинка виросла. Фото з репетиційного святкування. 12-го запрошую розділити цей день зі мною, – написала артистка.
Можливо, це було промо нового синглу від Jerry Heil.
Ба більше, співачка вже зізнавалася, що ніколи не мала інтимних стосунків з представниками протилежної статі.
Що пишуть користувачі в коментарях:
- Пісня?
- Спочатку не зрозумів, а потім як зрозумів!
- Не вірю.
- Прогрів перед піснею?
- А може це щось до Дня незалежності України?
- Думаю, прогрів. Недомовки щоб люди собі додумали, а насправді може пісня.
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