Відповідальність на організаторах: Alyona Alyona про дрифт на Софійській площі

Популярна українська виконавиця Alyona Alyona прокоментувала дрифт на Софійській площі, в якому взяла участь, як лідер думки.

За словами артистки, організатори запевнили її, що у них є всі необхідні дозволи.

– Мене запевнили, що всі дозволи у них є, адміністрація надала, – заявила Alyona Alyona.

Зйомки ролика проходили в рамках промо компанії RedBull до Дня незалежності України в колаборації з відомим гонщиком Конором Шанаганом.

Також Alyona Alyona зазначила, що вона та її команда не несуть відповідальності за наслідки такої зйомки, адже організацією займалися інші люди.

Дрифт на Софійській площі

У Києві на Софійській площі два автомобілі влаштували дрифт. Вони жваво їздили навколо пам’ятника Хмельницькому. Авто Red Bull, найімовірніше, брали участь в якомусь рекламному промо. Також там була помічена популярна виконавиця Alyona Alyona.

У КМДА заявили, що вони не давали дозволу на зйомку. У поліції відкрили кримінальну справу.

На Софійській площі вже півдня намагаються очистити покриття від слідів гуми, але поки безуспішно.

Влада в пориві вирішила закрити площу абсолютно для всіх авто, встановивши болларди. Ба більше, установкою почали займатися буквально через кілька годин після інциденту.