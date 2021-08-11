Чорноморські Ігри 2021: хто стане гостем фестивалю

У місті Скадовськ Херсонської області з 20 до 22 серпня пройде Всеукраїнський благодійний дитячий фестиваль Чорноморські ігри. Захід проводиться уже 18-й раз.

У 2021 році фестиваль присвячений 30-річчю незалежності України.

Дітей, що стали учасниками фесту, приїдуть підтримати відомі українські зірки. Зокрема ті, які свого часу розпочинали творчий шлях на Чорноморських іграх. Йдеться про Настю Каменських (гран-прі Чорноморських ігор 2004), Dorofeeva (перше місце Чорноморських ігор 2004), Тіну Кароль (лауреат Чорноморських ігор 1999), Tayanna (третє місце Чорноморських ігор 2000), Мята (конкурсантка Чорноморських ігор 1997), Marietta (перше місце Чорноморських ігор 2003), Валерію Фурман (гран-прі Чорноморських ігор 2019), Tarabarova, Олександра Пономарьова, Monatik, Макса Барських, Анну Трінчер, Dantes, Nikita Lomakin, Олю Цибульську, Артема Пивоварова, гурти Без Обмежень, Антитіла та Go-A.

У Чорноморських іграх беруть участь діти віком від 6 до 16 років. Вперше на участь у конкурсі надійшло понад 2 тис. заявок абсолютно з усіх областей України, зокрема тимчасово окупованих. Заявки приймалися впродовж двох років, оскільки у 2020-му фестиваль довелося перенести через ситуацію з коронавірусом. Після відбіркових турів до фінальної частини пройшли 50 виконавців та вокальних гуртів, які представлятимуть 18 областей нашої країни.

До складу журі входять член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Валентин Коваль, викладач вокалу Альона Савінова, генеральний продюсер каналу М1 Натела Чхартішвілі-Зацаринна, лідер гурту Антитіла Тарас Тополя, музичний продюсер Олена Мозгова, генеральний продюсер ТАВР Медіа Віталій Дроздов.

– Чорноморські ігри стали сильним мотиватором для дітей, адже якщо переглянути історію фестивалю, то там ми побачимо і Тіну Кароль, і Юлію Саніну, і Івана Дорна, і Дзідзьо, і Настю Каменських, і Надю Дорофеєву, і ще багато цікавих імен. Для дітей важливо бачити приклад українських зірок, які раніше теж стояли на цій сцені, – зазначив засновник фестивалю Микола Баграєв.

У 2021 році Чорноморські ігри оголошують про початок партнерства з міжнародним дитячим фондом UNICEF. Планується відкриття посольства молодіжного проекту U-Report від UNICEF на території фестивалю, а також сесії тематичних зустрічей та майстер-класів.

Окрім музичної програми, на фестивалі буде безліч інших занять: майстеркласи, творчі конкурси. Також Федерація бадмінтону України створить свій спортивний майданчик для відвідувачів.

Усі заходи фестивалю Чорноморські ігри – безкоштовні для глядачів та учасників.

Чорноморські ігри — всеукраїнський благодійний дитячий фестиваль, що проводиться з 1998 року в Скадовську. Фестиваль заснований президентом компанії Таврійські ігри Миколою Баграєвим. У фестивалі беруть участь талановиті діти з усіх куточків України віком від 6 до 16 років.