Alyona Alyona і KRUTЬ – Заплутались: прем'єра кліпу дивитися онлайн

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona в колаборації зі співачкою KRUTЬ презентувала кліп на трек Заплутались. Хоча це скоріше lyric-відео, а не повноцінний кліп.

За словами Alyona Alyona, текст до куплетів вона написала давно, ще коли тільки переїхала до Києва. Однак дуже довго працювала над приспівом, який у неї ніяк не виходив.

– Як би я не намагалася створити його, він у мене ніяк не виходив. Я дуже довго думала, з ким би я хотіла розділити таку душевну і ліричну пісню, і коли познайомилася з Мариною, коли почула її мелодії та виконання наживо, я поставила собі за мету створити з нею той приспів і записати спільний трек, – розповіла виконавиця.

Alyona Alyona додала, що, коли почула приспів у виконанні Марини Круть, то розплакалася від щастя.

– Я вважаю, що наші вібрації об’єдналися, ми створили дуже гарний і мелодійний трек, який житиме довго, – наголосила Alyona Alyona.

Однак користувачі мережі в коментарях під відео просто захейтили виконавицю. Більшість коментарів стосувалися не її творчості, а скандалу, який стався напередодні. Йдеться про зйомки рекламного ролика компанії Redbull, в рамках якого Alyona Alyona разом з гонщиками брала участь у дрифті на Софійській площі в Києві.

Що пишуть користувачі під відео:

Після дисклеймеру очікував, що у відео будуть круті трюки, а там тільки ремені не пристебнуті.

Ну да, це явно не дрифт на Софійській площі.

Чекаю наступне відео з вибаченнями і виправними роботами на Софійській площі! Відписуюся!

Дайте їй швабру, нехай знімається в рекламі Mr. Proper.

Дизлайк за вандалізм.

Ця пісня зробила мій день. Дякуємо.

Швабра в руки – мити площу. Доти тільки дизлайки!

Крута пісня!

Миємо площу під цей трек: кліп Alyona Alyona захейтили після дрифту в центрі Києва / 5 фотографий

Дрифт на Софійській площі

У Києві на Софійській площі два автомобілі влаштували дрифт. Вони жваво їздили навколо пам’ятника Хмельницькому. Авто Red Bull, найімовірніше, брали участь в якомусь рекламному промо. Також там була помічена популярна виконавиця Alyona Alyona.

У КМДА заявили, що вони не давали дозволу на зйомку. У поліції відкрили кримінальну справу.

На Софійській площі вже другий день намагаються очистити покриття від слідів гуми, але поки безуспішно.

Влада вирішила закрити площу абсолютно для всіх авто, встановивши болларди. Ба більше, установкою почали займатися буквально через кілька годин після інциденту.

Згодом Alyona Alyona записала звернення, в якому всю відповідальність поклала на організаторів. Проте в багатьох киян така позиція викликала ще більше невдоволення.

Компанія Red Bull звенулася до киян з вибаченнями, зазначивши, що вони недотрималися всіх правил, тому дуже шкодують.

Фото: Alyona Alyona