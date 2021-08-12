Нік Кейв і The Bad Seeds вперше виступлять в Україні

Легендарний австралійський рок-музикант Нік Кейв вперше приїде з концертом в Україну.

Виступ Nick Cave and The Bad Seeds заплановано в 2022 році. Гурт вийде на сцену 19 серпня о 20.00 в київському Палаці спорту.

Придбати квитки можна буде вже з 16 серпня цього року. Старт продажів – 12.00.

Українські шанувальники рок-музиканта прийшли в захват від такої новини.

Нічого собі. Ось це анонс!

Я в ділі.

Це взагалі законно?

Нарешті, моя мрія!

Нічого собі новина!

Найкраща новина за сьогодні.

Це дуже круто, дякую!

Чекаємо!

Круто! Вони фантастичні наживо, – пишуть користувачі мережі.

Проекту Nick Cave and The Bad Seeds понад 37 років. Він існує з 1983 року. Цей гурт називають одним із найоригінальніших і найвідоміших гуртів епохи пост-панку й альтернативного року від 80-х і далі.

Перші альбоми колективу звучать у дусі пост-панку, однак у подальшому музиканти стали вдаватися до більш вишуканого звучання. Це той гурт, яка не боїться експериментувати – від готик-року до ліричних клавішних балад.

Усього в Nick Cave and The Bad Seeds 17 студійних альбомів.