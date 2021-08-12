Нік Кейв і The Bad Seeds вперше виступлять в Україні

Легендарний австралійський рок-музикант Нік Кейв вперше приїде з концертом в Україну.
Виступ Nick Cave and The Bad Seeds заплановано в 2022 році. Гурт вийде на сцену 19 серпня о 20.00 в київському Палаці спорту.
Придбати квитки можна буде вже з 16 серпня цього року. Старт продажів – 12.00.
Українські шанувальники рок-музиканта прийшли в захват від такої новини.
- Нічого собі. Ось це анонс!
- Я в ділі.
- Це взагалі законно?
- Нарешті, моя мрія!
- Нічого собі новина!
- Найкраща новина за сьогодні.
- Це дуже круто, дякую!
- Чекаємо!
- Круто! Вони фантастичні наживо, – пишуть користувачі мережі.
Проекту Nick Cave and The Bad Seeds понад 37 років. Він існує з 1983 року. Цей гурт називають одним із найоригінальніших і найвідоміших гуртів епохи пост-панку й альтернативного року від 80-х і далі.
Перші альбоми колективу звучать у дусі пост-панку, однак у подальшому музиканти стали вдаватися до більш вишуканого звучання. Це той гурт, яка не боїться експериментувати – від готик-року до ліричних клавішних балад.
Усього в Nick Cave and The Bad Seeds 17 студійних альбомів.