Австралійський бітбоксер Dub FX, який створює музику тільки за допомогою власного голосу і декількох інструментів, представив кліп на пісню Fake Paradise. Зірка музичної індустрії відвідала Чорнобиль як учасник проекту Звуки Чорнобиля.

За словами музиканта, над створенням пісні він працював по шляху до Чорнобиля. До своїх бітів він додав співи бабусь місцевого регіону, милозвучнно поєднуючи сучасні звуки та традиційні пісні.

У кліпі можна помітити незвичайну локацію – кадри знімалися у секретному місці. Місце називають Притулком самотнього дозиметриста. У ньому збереглися речі з 1986 року — це додало загадковості відеороботі.

– Про Чорнобиль я мало що знав. На момент катастрофи мені було всього три роки. Аварія сталася у Радянському Союзі, і я не знав про існування України. Я побачив наслідки трагедії і дізнався про подвиги українців. Подорож до Чорнобиля мене сильно вразила, і я мрію про неї розповісти своїм онукам, – поділився емоціями Бенжамін Стендфорд (Dub FX).

Крім Dub FX, в торішньому проекті Звуки Чорнобиля взяли участь й інші відомі музиканти – Kazka, Вагоновожаті, Krut і так далі. Цьогорічний захід отримав назву Sounds of Chоrnobyl. vol. 2: Radiation, а учасники зможуть почути відразу шість нових композицій.

Чорнобиль зможуть відвідати туристи не тільки на наземному транспорті. Державне агентство розвитку туризму і Міністерство культури та інформаційної політики запускають пілотний проект з вивчення попиту на річкові подорожі по Дніпру.

У планах агентства є реалізація двох одноденних маршрутів на поромі – Київ-Канів-Київ і Київ-Чорнобиль-Київ.

Джерело: Dub FX

Фото: Dub FX