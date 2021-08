Українського режисера Таню Муіньо номінували на MTV Video Music Awards 2021.

Номінацію в категорії Найкращий режисер Таня Муіньо отримала за скандальний кліп Montero (Call Me By Your Name), який вона зняла для американського репера Lil Nas X.

– Мрія збулася, – написала Муіньо в Instagram.

Відеоролик знято в біблійному стилі. В ньому виконавець постав у ролі першої людини на землі – Адама або Єви, яких спокусив змій. Потім головний герой потрапив у пекло, де зустрівся з дияволом і піддався його спокусам.

Крім того, якщо нагорода дістанеться Тані, то вона розділить її з репером, оскільки він також є режисером номінованого відеокліпу.

Також на нагороду в категорії Найкращий режисер претендують Біллі Айліш – Your Power, Тейлор Свіфт – Willow, Тревіс Скотт – Franchise.

Робота Montero (Call Me By Your Name) також номінована в категоріях Найкраще відео року, Найкраще відео з соціальним посланням, Найкраща робота художника-постановника, Найкращі візуальні ефекти.

Хто ще претендує на відео року:

Cardi B ft. Megan Thee Stallion – WAP;

Dj Khaled ft. Дрейк – Popstar;

Doja Cat ft. SZA – Kiss Me More;

Ед Ширан – Bad Habits;

Lil Nas X – Montero (Call Me By Your Name);

The Weeknd – Save Your Tears.

Церемонія нагородження MTV Video Music Awards 2021 відбудеться 12 вересня.

Раніше ми писали, що Таня Муіньо зняла кліп для Normani та Cardi B.

Фото: Таня Муіньо