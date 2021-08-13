Відома виконавиця Світлана Лобода заспівала українською мовою. Співачка презентувала трек Indie Rock. Для Лободи це перша сольна робота українською мовою, раніше в творчості були треки лише російською та англійською.

Однак у пісні Indie Rock є і російськомовна версія.

– Сьогоднішня прем’єра для мене – особлива. У ній все трошки вперше. Вперше я випускаю реліз одразу двома мовами – російською та українською. Вперше ви допомагаєте з вибором назви – і я вирішила об’єднати їх разом, – зазначила Світлана Лобода.

Що пишуть у мережі:

Так незвично, але дуже круто.

Я не можу обрати, що українською, що російською – райська насолода.

Уже послухала! Трек дуже чуттєвий та атмосферний.

Українською так атмосферно і стильно звучить.

Я ще хочу кліп для повного розриву.

Як мені це подобається.

Вау… Українською так незвично.

Трек, який явно свідчить про те, що Лобода тепер без Крапівіної!

Вітаю Вас з такими шикарними прем’єрами, Світлано! Дуже сподобалися обидві версії, але, як й очікувалося, українська трохи більше! На репіті тепер завжди, як і кожна ваша пісня.

Світлана Сергіївна, дякую за цей вайб від пісні.

Концерт Лободи

Україномовний трек Світлана Лобода презентувала напередодні концерту в Одесі. Адже співачка уже кілька років не виступає публічно в Україні.

Концерт запланований на 14 серпня в одеському клубі Ibiza Beach Club. Ціни на квитки стартують від 1300 грн до 17 тис. грн.