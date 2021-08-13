Українська співачка Тіна Кароль та гурт KAZKA випустили спільний трек Зірочка.

Пісня увійшла до україномовного альбому дуетів Молода кров, який Тіна Кароль презентує з нагоди 30-річчя від Дня Незалежності України.

Пісню Зірочка написав композитор Дмитро Ципардюк майже 20 років тому. Тіна зізналася, що викупила трек, оскільки вірила в його успіх.

Кароль сама запропонувала гурту KAZKA заспівати цю композицію. Оскільки колектив як ніхто інший відповідає танцювальному, етнічному і легкому настрою пісні.

– Я дуже пишаюсь результатом нашої спільної творчості. Ще не так давно ми й самі були в ролі молодих артистів. Гурт KAZKA пройшов не довгий, але тернистий шлях. І ми знаємо не з чуток, як складно молодим музикантам доносити свою творчість до багатомільйонної аудиторії. Тому, ми з радістю вирішили підтримати проект Молода кров і приєднатися до чудової ініціативи Тіни, – зазначив гурт KAZKA.

Офіційний реліз проекту Молода кров відбудеться 20 серпня, але вже зараз він доступний для передзамовлення.

До альбому увійшли україномовні пісні Тіни Кароль з такими артистами як Wellboy, Alina Pash, Микита Ломакін, Ivan Navi, Юра Самовилов, Latexfauna.

За словами Кароль, її проект має на меті поповнити каталог української музики сучасними піснями, а також відкрити для широкої аудиторії імена нових співаків.

Нещодавно, солістка гурту KAZKA розповіла, як схудла на 25 кілограмів. Причиною стали постійні вечірки та молодіжний спосіб життя.

Тоді Олександра Зарицька кинула юридичний університет і сама переїхала до Одеси для того, щоб змінити своє життя.

Фото: Тіна Кароль