Сьогодні, 17 серпня, українському співаку та продюсеру Андрію Кузьменко виповнилося б 53 роки.
За своє коротке життя він видав 20 альбомів, а кожна його пісня стала хітом. Скрябін ніколи не боявся висловлювати власну думку і відкрито говорив про політичну ситуацію в Україні.
Своєю творчістю він намагався змінити світ на краще та постійно підбадьорював український народ.
Життя Андрія Кузьменко трагічно обірвалося шість років тому – 2 лютого 2015 року. Артист загинув в автомобільній аварії, повертаючись з концерту у Кривому Розі.
Скрябіна називають легендою українського року, а його пісні співають й досі.
З нагоди дня народження співака Факти ICTV пропонують разом згадати найкращі цитати Кузьми Скрябіна.
Про мотивацію
– Можна опустити руки, сказати: немає грошей, немає охоти… А можна засучити рукава і вже зараз починати плекати своє майбутнє!
Про армію
– Я закарбував перше армійське правило. Накази можна не виконувати, якщо грамотно від них здризнути.
Про минуле
– Якби теперішній Кузьма побачив тодішнього Кузьму,сказав би: Хлопче, затисни зуби. Через двадцять років все буде зашибісь!
Про культуру спілкування
– Хамство – це кал, який виходить через рот!
Про мінливість життя
– Чим більше хочеш взяти від життя – тим менше воно хоче тобі це дати.
Про українців
– Кожен поважаючий себе українець має хоч раз в житті посадити дерево, виростити сина і з’їздити в Єгипет.
Про Путіна
– Той чоловік, який допоміг зрозуміти, що ми українці єдині, це не чоловік. Це баба, та й то не справжня, а гумова. Ми можемо цього гада надути, а можемо спустити.
Про бійців АТО
– У людей сідають батарейки просто на просто. Вони не розуміють просто, що робиться, якщо чесно. От ті, з якими я по крайній мірі спілкуюсь, чоловік 50-60, які постійно на війні. Хтось більше, хтось менше. Вони кажуть, у нас сідають батарейки.
Про оптимізм
– Якщо у вас немає гармонії — то беріть гармонь і гармонуйте!
Про політиків
– Українці вибирають такого, що спочатку з вазеліном, а потім уже без вазеліна, шоб пожошче. Такий собі садомазохізм у генах…