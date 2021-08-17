Сьогодні, 17 серпня, українському співаку та продюсеру Андрію Кузьменко виповнилося б 53 роки.

За своє коротке життя він видав 20 альбомів, а кожна його пісня стала хітом. Скрябін ніколи не боявся висловлювати власну думку і відкрито говорив про політичну ситуацію в Україні.

Своєю творчістю він намагався змінити світ на краще та постійно підбадьорював український народ.

Життя Андрія Кузьменко трагічно обірвалося шість років тому – 2 лютого 2015 року. Артист загинув в автомобільній аварії, повертаючись з концерту у Кривому Розі.

Скрябіна називають легендою українського року, а його пісні співають й досі.

З нагоди дня народження співака Факти ICTV пропонують разом згадати найкращі цитати Кузьми Скрябіна.

Про мотивацію

– Можна опустити руки, сказати: немає грошей, немає охоти… А можна засучити рукава і вже зараз починати плекати своє майбутнє!

Про армію

– Я закарбував перше армійське правило. Накази можна не виконувати, якщо грамотно від них здризнути.

Про минуле

– Якби теперішній Кузьма побачив тодішнього Кузьму,сказав би: Хлопче, затисни зуби. Через двадцять років все буде зашибісь!

Про культуру спілкування

– Хамство – це кал, який виходить через рот!

Про мінливість життя

– Чим більше хочеш взяти від життя – тим менше воно хоче тобі це дати.

Про українців

– Кожен поважаючий себе українець має хоч раз в житті посадити дерево, виростити сина і з’їздити в Єгипет.

Про Путіна

– Той чоловік, який допоміг зрозуміти, що ми українці єдині, це не чоловік. Це баба, та й то не справжня, а гумова. Ми можемо цього гада надути, а можемо спустити.

Про бійців АТО

– У людей сідають батарейки просто на просто. Вони не розуміють просто, що робиться, якщо чесно. От ті, з якими я по крайній мірі спілкуюсь, чоловік 50-60, які постійно на війні. Хтось більше, хтось менше. Вони кажуть, у нас сідають батарейки.

Про оптимізм

– Якщо у вас немає гармонії — то беріть гармонь і гармонуйте!

Про політиків

– Українці вибирають такого, що спочатку з вазеліном, а потім уже без вазеліна, шоб пожошче. Такий собі садомазохізм у генах…