Білі ночі в Києві – як пройшов фестиваль

13 та 14 серпня у столиці Києві прогримів фестиваль White Nights Festival. Africa — ще більш видовищний, артовий і феєричний, ніж зазвичай.

Лишень ступивши перші кроки Арт-Заводом Платформа, гості одразу відчували первісний африканський вайб. Їх зустрічали племінні танці, заворожуючий декор у кожному куточку локації, розмаїття тематичних фотозон, захопливі інсталяції й арттворіння.

Людина-пантера, людина-крокодил та інші загадкові створіння ставали провідниками у світ свободи, танців та задоволення. А справжні літаки, які розмістили по всій території, натякали на повну пригод мандрівку до африканського континенту.

На White Nights можна було відчути й побачити Африку на всіх без винятку локаціях.

У першу чергу, біля 7 музичних сцен. Кожна з них передавала власну енергетику, дивувала особливим оригінальним дизайном та звучала своїми жанрами.

Грандіозна Main Stage із всевидючими очима тварин, що немов стежили за гостями фесту, тішила виключно виступами наживо.

Саме там 13 серпня добряче пошуміли герої цьогорічного Євробачення Go-A.

– Ми вперше на такій модній тусовці, і вона нам надзвичайно подобається, — зізналась зі сцени вокалістка гурту Катерина Павленко.

14 серпня на Main Stage розкачав і видав свій несамовитий дабстеп DUB FX. Цьому бравому австралійцю однаково: Бенджамін Стенфорд так само потужно запалює й перед невеличкою компанією просто на вулиці, і перед величезним натовпом меломанів, як на White Nights Festival. Africa.

DUB FX так надихнула фестивальна атмосфера, що він пообіцяв неодмінно повернутися сюди в 2022-му.

– Київські Білі Ночі — це було просто неймовірно! Я дуже радий та гордий, що тут побував. Побачимося зовсім скоро — на грандіозній вечірці наступного року.

White Nights — відтепер і фешн-фестиваль.

13 серпня на головній сцені фестивалю відбувся видовищний фешн-перформанс. Усе завдяки французькому дизайнеру Мікеланджело Сала. Митець показав на White Nights неймовірний одяг в афро-японському стилі, який високо оцінив сам Вірджил Абло. Ба більше — дизайнер ще й відсвяткував на Білих Ночах свій день народження.

Жодних традиційних модних показів! Моделі виходили на Main Stage під барабанні ритми, а завершували дійство біля входу на фестиваль у шаленому африканському танці.

Яскраві образи дизайнера доповнили речі та аксессуари з африканського магазину Maison Iba та мейк від MAKE UP FOR EVER. Музичний супровід перформансу написала ILCHY, а відтворив його Gigi Ibicenco.

Африку в мистецтві на фесті показали кращі вітчизняні митці. Це і Єгор Лемзяков із серією робіт The Rumble in the Jungle, і Дем’ян Ферій із витворами в техніці діджитал-колаж, і MISHA KUSH з історіями про голуба Валеру, і Лілія Кувалдіна із серією картин COLOR, і Сергій Рожин із медіаторским проектом Раби Малевича, і Юля Кисіль із серією відеосюжетів, головним героєм яких є Awhoivan, і Марія Зражаєва із портретами, що відкривають тему справжньої спекотної Африки, і Серж Пайє із серією робіт Сміття, що надихає.

Приємний сюрприз чекав на поціновувачів мистецтва, адже фестиваль усіляко підтримує вітчизняних митців. Українським артом на White Nights можна було не тільки насолодитися просто під час фестивалю, а і придбати для своїх приватних колекцій. Зокрема, 5 робіт знайшли своїх власників: дві — MISHA KUSH, дві — Марії Зражаєвої й одна — Лілії Кувалдіної.

Фото: Білі ночі