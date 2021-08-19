Український гурт Go-A, який представляв нашу країну на Євробаченні 2021, отримав нагороди Vision Music Awards від незалежного оглядача пісенного конкурсу Wiwibloggs.

Go-A здобули перемогу відразу в двох номінаціях Vision Music Awards – Найкраща сценічна постановка та Найкраще використання реквізиту.

– Євробачення не закінчується ніколи! Ми виграли конкурс Vision Music Awards від найбільшого незалежного оглядача Євробачення Wiwibloggs відразу в двох номінаціях – Найкраща сценічна постановка і Найкраще використання реквізиту! Ми дуже вдячні всій команді, яка працювала над постановкою номера! Ви допомогли нам втілити наші мрії в реальність! Далі буде, – написали в Instagram-акаунті Go-A.

Організатори конкурсу зазначили, що всі використовувані реквізити в номері несли в собі великий сенс.

– Ми попросили наших читачів проголосувати за те, який представник країни, на їхню думку, найкраще використовував реквізит на Євробаченні 2021. І Go-A вийшов на перше місце з 1650 голосами – це 27,85% від усіх поданих голосів, – написали на сторінці Wiwibloggs.

Над створенням конкурсного номера Go-A працював телеканал СТБ, який забезпечив повну підготовку гурту до виступу на Євробаченні. Режисерами-постановниками стали Костянтин Томільченко й Олександр Бартковський. Художник по костюмах – Дмитро Курята.

Детальніше про те, як створювався номер Go-A для Євробачення 2021 – читайте на Фактах ICTV.