На проведення концерту до Дня Незалежності на НСК Олімпійський з бюджету країни виділили 64 млн грн.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства культури та інформаційної політики на запит Liga.Life.

Витрати передбачають:

заходи безпеки;

технічне супроводження;

забезпечення трансляції на головних телеекранах країни;

проїзд і проживання учасників заходу;

оренду приміщення для проведення заходу;

технічне обладнання і транспортний засіб;

послуги з перекладу;

послуги постановчі, поліграфічні (виготовлення друкованої продукції);

інформаційно-рекламні послуги;

організаційні послуги;

представницькі витрати (за погодженням з МКІП).

У концерті братимуть участь понад 30 українських артистів. Всі виступатимуть безкоштовно, оскільки захід має благодійну мету.

Усі кошти з продажу квитків будуть направлені на створення Центру сучасного мистецтва – музею українського художника Івана Марчука, якого визнали одним зі ста геніїв сучасності.

Квитки на концерт коштують від 200 до 2 700 грн. НСК Олімпійський вміщує 70 тис. людей, тому у продажу є ще досить багато вільних місць.

Концерт транслюватиметься на декількох українських телеканалах та на екранах Майдану Незалежності.

Режисер Катя Царик повідомила, що концепція заходу полягає в тому, щоб поєднати легендарні хіти з сучасними і відтворити єдину пісенну історію України. Саме тому шоу відбудеться без жодних перерв, ведучих і конферансу.

Загалом концерт триватиме три години, а майже всі пісні, які лунатимуть зі сцени, будуть україномовними.