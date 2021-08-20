Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Шоу-бізнес / Музика
Валентина Чорна |

Скільки грошей виділили на концерт до Дня Незалежності

концерт

На проведення концерту до Дня Незалежності на НСК Олімпійський з бюджету країни виділили 64 млн грн.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства культури та інформаційної політики на запит Liga.Life.

Витрати передбачають:

  • заходи безпеки;
  • технічне супроводження;
  • забезпечення трансляції на головних телеекранах країни;
  • проїзд і проживання учасників заходу;
  • оренду приміщення для проведення заходу;
  • технічне обладнання і транспортний засіб;
  • послуги з перекладу;
  • послуги постановчі, поліграфічні (виготовлення друкованої продукції);
  • інформаційно-рекламні послуги;
  • організаційні послуги;
  • представницькі витрати (за погодженням з МКІП).

У концерті братимуть участь понад 30 українських артистів. Всі виступатимуть безкоштовно, оскільки захід має благодійну мету.

Усі кошти з продажу квитків будуть направлені на створення Центру сучасного мистецтва – музею українського художника Івана Марчука, якого визнали одним зі ста геніїв сучасності.

Читайте
Ротару, Полякова і Винник: хто виступатиме на концерті до Дня Незалежності України

Квитки на концерт коштують від 200 до 2 700 грн. НСК Олімпійський вміщує 70 тис. людей, тому у продажу є ще досить багато вільних місць.

Концерт транслюватиметься на декількох українських телеканалах та на екранах Майдану Незалежності.

Режисер Катя Царик повідомила, що концепція заходу полягає в тому, щоб поєднати легендарні хіти з сучасними і відтворити єдину пісенну історію України. Саме тому шоу відбудеться без жодних перерв, ведучих і конферансу.

Загалом концерт триватиме три години, а майже всі пісні, які лунатимуть зі сцени, будуть україномовними.

Читайте
Скільки коштують українські зірки на День Незалежності

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка