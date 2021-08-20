На проведення концерту до Дня Незалежності на НСК Олімпійський з бюджету країни виділили 64 млн грн.
Про це повідомили у прес-службі Міністерства культури та інформаційної політики на запит Liga.Life.
Витрати передбачають:
- заходи безпеки;
- технічне супроводження;
- забезпечення трансляції на головних телеекранах країни;
- проїзд і проживання учасників заходу;
- оренду приміщення для проведення заходу;
- технічне обладнання і транспортний засіб;
- послуги з перекладу;
- послуги постановчі, поліграфічні (виготовлення друкованої продукції);
- інформаційно-рекламні послуги;
- організаційні послуги;
- представницькі витрати (за погодженням з МКІП).
У концерті братимуть участь понад 30 українських артистів. Всі виступатимуть безкоштовно, оскільки захід має благодійну мету.
Усі кошти з продажу квитків будуть направлені на створення Центру сучасного мистецтва – музею українського художника Івана Марчука, якого визнали одним зі ста геніїв сучасності.
Квитки на концерт коштують від 200 до 2 700 грн. НСК Олімпійський вміщує 70 тис. людей, тому у продажу є ще досить багато вільних місць.
Концерт транслюватиметься на декількох українських телеканалах та на екранах Майдану Незалежності.
Режисер Катя Царик повідомила, що концепція заходу полягає в тому, щоб поєднати легендарні хіти з сучасними і відтворити єдину пісенну історію України. Саме тому шоу відбудеться без жодних перерв, ведучих і конферансу.
Загалом концерт триватиме три години, а майже всі пісні, які лунатимуть зі сцени, будуть україномовними.