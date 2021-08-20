Українська співачка Тіна Кароль представила альбом Молода кров. Його презентацію виконавиця присвятила 30-річчю незалежності України.

В україномовний альбом увійшли дуети Тіни Кароль із молодими виконавцями нової формації – Wellboy, Latexfauna, Camhacam, Ivan Navi, Alina Pash, Kazka, Nikita Lomakin.

Усього в альбомі вісім пісень:

Черкай іскру;

Bounty;

Здатен;

Ангели все знають;

Дотики;

Зірочка;

Невірний;

Хто як не я.

Також у нього увійшов сольний трек самої виконавиці – Хто як не я.

– Місія цих колаборацій в тому, щоб поповнити каталог української музики сучасними піснями, а також відкрити для широкої аудиторії нові імена, – написала Тіна Кароль в Instagram.

Співачка зазначила, що їй дуже приємно, що в цьому альбомі голоси тих співаків, які будуть звучати в майбутньому.

– Ми всі згадуємо в День Незалежності про минуле, а хочеться вже сьогодні писати історію майбутнього, – сказала артистка.

У Instagram-stories Тіна Кароль наголосила, що вона надзвичайно щаслива виходу альбому. Також зірка привітала всіх його учасників.

Раніше на YouTube-каналі Тіни Кароль опублікували відео з героями проекту Молода кров, для того, щоб ближче познайомити аудиторію з ними.

У липні Тіна Кароль презентувала кліп 10-річної давності на пісню Микроволновка. Цей трек зірка представила ще в 2010 році, проте сімейна історія артистки в той час не була співзвучна з цією піснею і кліпом.

Фото: Тіна Кароль