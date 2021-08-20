Українські співачки Джамала і Tayanna презентували спільну пісню Моя земля. Виконавиці присвятили трек 30-річчю незалежності України.

У пісні Моя земля розповідається про любов до свого коріння, батьківщини та мови. Це таке собі зізнання в любові до своєї країни.

– Зустрічайте, наша з Tayanna перша колаборація та пісня про найкраще місце на землі. Моя земля – ​​це подарунок Україні та кожному українцю на 30-річчя незалежності. Це розповідь про місця сили і музичну подорож від краю і до краю нашою неймовірною красивою країною. Це наше ніжне зізнання в любові, – написала Джамала в Instagram.

Tayanna в свою чергу зазначила, що пісня Моя земля розкриває в них із Джамалою почуття безмежної любові до рідної країни.

– Ми прагнули створити композицію, яка надихатиме. Україна в ній мала постати як місце сили, колиска неймовірних талантів і надзвичайно красиве місце. І, здається, нам це вдалося, – написала Tayanna.

Дякуємо за такий приголомшливий подарунок.

Дуже гарна пісня. Дякуємо вам за творчість.

Браво! На повторі! Скільки сили в пісні, аж сироти на шкірі.

Чудовий трек! Навіть не думав, що так круто поєднуватимуться ваші голоси, – пишуть користувачі мережі.

Раніше Джамала і Tayanna розповіли про зйомки відеокліпу на пісню Моя земля. За словами Tayanna, їй захотілося показати в ролику велич природи нашої країни. Зйомки проходили на Західній Україні. Весь кліп був знятий за допомогою дрона.

Прем’єра відеоролика запланована на День Незалежності України – 24 серпня.

Фото: Tayanna