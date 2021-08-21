Одкровення Дорофєєвої та список фіналістів: як пройшов перший день Чорноморських ігор

У Скадовську 20 серпня розпочався благодійний дитячий фестиваль Чорноморські ігри. В рамках конкурсу свої музичні номери показали 50 учасників, проте до фіналу вийшов лише 21.

Хто пройшов до фіналу Чорноморських ігор:

Категорія Вокалістки 6-10 років:

Лаврів Лілія

Ізмайлова Аліса

Шаманова Софія

Категорія Вокалісти 6-11 років:

Котенко Артем

Макаренко Орест

Грищук Денис

Категорія Вокалістки 11-13 років:

Коломойцева Вероніка

Самолюк Софія

Гарбузюк Ольга

Лаврентьєва Анастасія

Категорія Вокальні гурти 6-16 років:

Тріо Fusion

Марія та Олександра Данілови

Дует Вадим Березовський та Олександра Мазур

Категорія Народний спів 6-16 років:

Харченко Поліна

Народний художній колектив Вокальний ансамбль Спiвограй

Ткач Анна

Категорія Вокалісти 12-16 років:

Карпук Ярослав

Березовський Вадим

Абдельрахім Муаяд

Категорія Вокалістки 14-16 років:

Мазур Олександра

Лещук Ангелiна

Шкідченко Софія

Оцінювало конкурсантів професійне журі, до складу якого увійшли член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Валентин Коваль, викладач вокалу Альона Савінова, продюсер Олена Мозгова, генпродюсер М1 Натела Чхартішвілі-Зацаринна, фроментмен рок-гурту Антитіла Тарас Тополя, генпродюсер ТАВР Медіа Віталій Дроздов та зіркові гості – Олександр Пономарьов та Сергій Танчинець.

Лідер гурту Беz обмежень Сергій Танчинець переконує, що оцінював об‘єктивно, а тим, хто залишиться без першого місця варто взяти волю в кулак, щоб фестиваль лише став сходинкою у їх кар’єрі.

– Ми їх не засуджуємо до в’язниці. Ми даємо поради, як ставати кращими. Об’єктивно у нас є сильніші, а є слабші діти з музичної точки зору. На цьому не закінчується їх кар’єра. Ми колись також брали участь у талант-шоу. Те, що ми не виграли, зробило нам послугу. Ми зібралися і почали рухатися вперед. Я намагався об’єктивно судити саме за сьогоднішній виступ. Можливо серед них є більш перспективні діти, проте сьогодні вони виступили гірше, – зазначив Сергій Танчинець.

Чому фестиваль Чорноморські ігри важливий для дітей

За словами лідера гурту Антитіла Тараса Тополі, такі фестивалі загартовують характер майбутніх артистів, а також виховують нове покоління музикантів.

– Підлітки бачать, що є майданчик, де вони можуть показати себе, є журі, яке може їх об’єктивно оцінити і дати мотивацію рухатися далі. Такі фестивалі – це певні сходинки, пройти які прагнуть тисячі дітей. Також це важливо для індустрії, бо потім з них виростають майбутні виконавці, виконавиці, творчі колективи, гурти, – зазначив Тополя.

Сергій Танчинець також заявив, що фестиваль – крута ініціатива, яка повинна лише розвиватися.

– Велика кількість просто надзвичайно талановитих дітей. Фестиваль уже 18-й рік допомагає цим дітям реалізувати себе у музичній сфері. Чорноморські ігри вже відкрили багатьох топових зірок України. Це дуже крута ініціатива. Хочеться, щоб це продовжувалось, – зазначив лідер гурту Беz обмежень.

Як запалювати зірки на Чорноморських іграх

Після конкурсної програми на сцені виступили зірки українського шоу-бізнесу, зокрема ті, які розпочинали свій шлях саме на Чорноморських іграх.

Так, Надя Дорофєєва зі сцени заявила, що дуже вдячна долі, що потрапила на фестиваль. Мовляв, саме завдяки йому вона твердо вирішила стати виконавицею. Ба більше, саме через фест вона познайомилася з Потапом.

Також на сцені виступили Олександр Пономарьов, Анна Трінчер, СолоХа, гурт Беz обмежень. Закривав перший день фестивалю співак Monatik зі своїм годинним шоу.

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Чорноморські ігри — всеукраїнський благодійний дитячий фестиваль, що проводиться з 1998 року в Скадовську. Фестиваль заснований президентом компанії Таврійські ігри Миколою Баграєвим. У фестивалі беруть участь талановиті діти з усіх куточків України віком від 6 до 16 років.