У Скадовську Херсонської області пройшов другий день фестивалю Чорноморські ігри, в рамках якого оголосили переможців конкурсу.

Переможці Чорноморських ігор:

Категорія Вокалістки 6 – 10 років – Шаманова Софія

Категорія Вокалісти 6 – 11 років – Котенко Артем

Категорія Вокалістки 11 – 13 років – Самолюк Софія

Категорія Вокальні гурти 6 – 16 років – Тріо Fusion

Категорія Народний спів 6 – 16 років – Харченко Поліна

Категорія Вокалісти 12 – 16 років – Карпук Ярослав

Категорія Вокалістки 14 – 16 років – Шкідченко Софія

У розмові з Фактами ICTV переможець у категорії Вокалісти 12-16 років Ярослав Карпук поділився, що готувався близько року до Чорноморських ігор. До Скадовська юний музикант приїхав зі смт Стара Вижівка Хмельницької області.

– Я не можу точно сказати скільки часу ми готувались до конкурсу. Можливо рік я співав цю пісню. Ми дописували аранжування в останню ніч, – зазначив конкурсант.

Ярослав додав, що окрім співу, він захоплюється написанням власних пісень. Зокрема аранжування для конкурсної пісні він створював самостійно.

– Все аранжування я сам написав. Дописували в останній вечір перед конкурсом. Коли я знову послухав трек, то вирішив, що мені чогось не вистачає. Тому довелося доробляти. Я дуже захоплююся цим. Я сам пишу пісні, сподіваюся їх скоро всі почують, – розповідає Ярослав Карпук.

За його словами, виконавець має жити музикою, створювати її самостійно, не просто купувати.

У кожного своя дорога, мені цікаві самостійно створювати пісні, – підкреслив вокаліст.

Нині юнак готується до навчання у Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтв.

Продюсер ТАВР Медіа і член журі фестивалю Чорноморські ігри Віталій Дроздов зазначив, що фестиваль – важлива частина української культури, бо виховує нове покоління талантів.

– Фестиваль важливий не тільки для дітей, а й для української культури. Оскільки це дуже дорогий фест, який робиться на найвищому і найсерйознішому рівні. Водночас абсолютно справедливий, позбавлений якихось кумівських або корупційних схем, – заявив Дроздов.

Він додав, що організатори дійсно намагаються підтримати найталановитіших дітей, водночас не важливо звідки вони, з якого регіону, з якої родини.

– Фестиваль дає юним талантам відчуття того, що якщо є талант і ти працюєш, то все вийде, – підкреслив Дроздов.

До речі, фестиваль проходить напередодні Дня Незалежності України. Тому члени журі з нагоди свята вбралися у вишиванки.

Після оголошення переможців конкурсу на сцену фестивалю піднялися відомі українські виконавці. Зокрема співачка Marietta, яка у 2003 році взяла перше місце на Чорноморських іграх; МЯТА – конкурсантка у 1998 році; Tayanna – 3-е місце на Чорноморських іграх 2000.

Також на сцені фестивалю виступив гурт Антитіла, фронтмен якого засідає у журі конкурсу.

Закривала фестивальний день Тіна Кароль, яка також була лауреатом Чорноморських ігор у 1999 році.