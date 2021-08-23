Афіша на серпень 2021: куди піти в Києві

Вже добра половина літа позаду, але це не привід зменшувати оберти. Адже серпень обіцяє бути ще більш спекотним і яскравим, ніж перші два місяці сезону.
В афіші на серпень 2021 – найяскравіші вечірки, концерти та фестивалі. Плануйте і швидше купуйте квитки на майбутні літні заходи, які не можна пропустити.
Саша Чемеров
Акустичний літній вечір на даху в самому центрі Києва – це щось із розряду чарівного. А приємний вокал і лірика Саші Чемерова – саме те, що потрібно для створення не просто чарівної, а направду божественної атмосфери.
Коли: 4 серпня.
Де: Дах ЦУМ (вул. Хрещатик, 38).
Квитки: від 550 грн.
ДахаБраха
Українська автентика в модному трактуванні в середині серпня перетвориться на грандіозне живе шоу на пляжі. Навіть уявити складно, що на цей раз від них можна очікувати, адже ДахаБраха вміють дивувати на славу.
Коли: 12 серпня.
Де: ЮБК (Труханів острів).
Квитки: від 350 грн.
White Nights Festival. Africa
Найбільш артовий фестиваль Києва і всієї України вже зовсім скоро, і організатори все більше відкривають завісу таємниці гарячих ритмів майбутнього White Nights Festival. Africa. Вже оголошено 3 хедлайнера: знаменита музтрендсетерка з Гамбурга Magdalena, тріумфатори останнього Євробачення Go-A, австралієць Бенджамін Стенфорд (він же Dub FX).
У цілому нас чекають цілих 15 жанрів музики, 110 артистів з усього світу, 6 сцен і ще море арт-сюрпризів: Hakuna Matata!
Коли: 13-14 серпня.
Де: Арт-завод Платформа (вул. Біломорська, 1).
Квитки: 799-2300 грн.
Бумбокс
Пісні Бумбокс можна без перебільшення назвати вже легендарними для української і навіть світової музики. Невідомо, як у музикантів це виходить, але їх творіння вже протягом 15 років міцно входять в душі кожного, хто їх почув. І кожна нова композиція за силою ліризму і ідейності ні в чому не поступається попередній.
Скоро Osocor Residence створить ідеальну обстановку для акустики Бумбокс і неповторного вокалу Хливнюка.
Коли: 19 серпня.
Де: Osocor Residence (вул. Виноградна, 2).
Квитки: від 840 грн.
Hvob
Гіпнотичні гості з Австралії – Анна Мюллер і Пауль Валльнер… Він створює неймовірний електронний саунд, вона супроводжує його хвилюючим вокалом. За короткий час свого існування дует встиг підкорити кращі фести в різних куточках світу – від Sonar до Burning Man.
Скоро Hvob live влаштують опенейр з презентацією нового альбому Rocco і на київському пляжі.
Коли: 20 серпня.
Де: ЮБК (Труханів острів).
Квитки: від 890 грн.
Brave! Factory Festival 2021
Фест в своїх кращих традиціях, підключаючи всіх бажаючих, вже починає освоювати простір заводу Київметробуд. Локація стара, але організовувати її збираються зовсім по-новому: засновники фесту обіцяють вражаючі рішення для цієї об’ємної площі. Вражати, звичайно, будуть не тільки цим, а більше – мистецтвом.
Такі гучні імена в лайнап, як ddBridge presents Blac, Acid Arab (FR), Electric (UK), Dj Python, безумовно, дають феєричні надії на крутий відрив.
Коли: 21-22 серпня.
Де: ПАТ Київметробуд.
Квитки: від 1800 грн.
Tequilajazzz
Альтернативна рок-група, яка не зраджує свою творчість, незважаючи ні на які потрясіння. Вони стали культом ще в 90-і, сходилися і розходилися, але зберегли свій неповторний чесний вайб.
Tequilajazzz, яку сам Гребєнщиков вважає окремою формацією в світі музики, скоро в автентичному складі поділиться своїми ліричними відвертостями на ЮБК.
Коли: 26 серпня.
Де: ЮБК (Труханів острів).
Квитки: від 390 грн.
Onuka
Це перший сольний концерт крутезної Onuka в цьому році (хто знає: може, і останній). І вона представляє свій новий потужний альбом – Kolir.
Коли: 27 серпня.
Де: КВЦ Парковий (Паркова дорога, 16а).
Квитки: від 640 грн.
Respublica FEST
Вільний фестиваль стріт-арту і музики в цьому серпні пройде вже в 11-й раз. І нарешті після пандемічної перерви наживо. На наступній Respublica виступлять Хамерман Знищує Віруси, Один в каное, Курган и Agregat, Сергій Жадан зі ска-панк-групою Жадан и Собаки, Khors, Гуляйгород і ще 40 найталановитіших артистів з різних куточків України.
А 28-го буде головний день – шоукейс 30-и гуртів, які були відібрані через всеукраїнський конкурс.
Коли: 27-29 серпня.
Де: Кам’янець-Подільський, Стара фортеця.
Квитки: від 300-600 грн.