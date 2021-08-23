У Скадовську Херсонської області пройшов дитячий музичний фестиваль Чорноморські ігри. На фесті відбувся вокальний конкурс серед дітей від 6 до 16 років. Також захід у 2021 році ознаменувався рекордною кількістю зіркових гостей.

Факти ICTV розкажуть, чому через багато років Надя Дорофєєва, Настя Каменських та інші зірки вважають фест своєю другою домівкою, а також чим захід унікальний у своєму роді.

Перше, що впадає в око – організація Чорноморських ігор. Попри те, що захід відбувся на березі моря, організаторам вдалося вибудувати зручну інфраструктуру, де уживаються журналісти, працівники телебачення, конкурсанти та їхні команди, а також зіркові гості.

Щодо глядачів, то фестиваль благодійний, тому кожен охочий може прийти, послухати концерт. Ба більше, всі зіркові гості виступали на благодійних засадах, без гонорарів.

Крім того, хочеться відзначити звук, бо він був точно на висоті. Це важлива складова конкурсу, адже члени журі повинні чути кожну ноту, яку виконує учасник.

Свої заявки на Чорноморські ігри надіслали понад 2 тис. дітей, проте учасниками фестивалю стали лише 50 найталановитіших юних виконавців.

Саме у перший день члени журі обирали 21 фіналіста у семи категоріях.

Другого дня стали відомі імена переможців у цих категоріях.

Переможці Чорноморських ігор:

Категорія Вокалістки 6–10 років – Шаманова Софія

Категорія Вокалісти 6–11 років – Котенко Артем

Категорія Вокалістки 11–13 років – Самолюк Софія

Категорія Вокальні гурти 6–16 років – Тріо Fusion

Категорія Народний спів 6–16 років – Харченко Поліна

Категорія Вокалісти 12–16 років – Карпук Ярослав

Категорія Вокалістки 14–16 років – Шкідченко Софія

Вперше в історії фестивалю: у чому унікальність Чорноморських ігор 2021 / 5 фотографий

На третій день серед усіх переможців обирають лідера і вручають гран-прі. У 2021 році вперше за стільки років гран-прі отримали одразу двоє учасників – Софія Самолюк (Київ, 12 років) та Ярослав Карпук (Волинська область, 16 років).

Окрім того, всі переможці отримали цінні призи, зокрема професійні мікрофонні системи, путівки до табору на наступний рік.

Засновник фестивалю Чорноморські ігри Микола Баграєв поділився, що під час організації було лише дві проблеми: карантинні обмеження та погода, яка може бути мінливою.

– Ми завжди розраховуємо на хорошу погоду, хоча готові до будь-чого. У нас професійна команда, готова до всього. Я дуже нею пишаюся, – зазначив Баграєв.

Також він підкреслив, що, окрім масштабної підготовки, Чорноморські ігри відрізняються своєю репутацією справедливого та чесного конкурсу. Однак Баграєв не виключає, що на якихось рівнях могли бути якісь спроби підкупити журі, що не увінчалися успіхом.

– Я думаю, що на рівні менеджменту або оргкомітету були якісь спроби або натяки, але це не проходить із нами. Мені дуже важливо, з огляду на репутацію, щоб діти вірили у Чорноморські ігри. Ми максимально створюємо умови для того, щоб діти довіряли нам, – наголосив засновник фестивалю.

Про справедливість конкурсу говорили й популярні в Україні співачки Настя Каменських і Надя Дорофєєва, які свого часу були учасницями Чорноморських ігор.

– Я згадую свій фестиваль, коли мені було 14 років. Потрапити сюди дуже складно через високий рівень відбору конкурсантів. Це дійсно найсильніший вокальний конкурс для дітей в Україні. Тому гості, які приїжджають в Скадовськ, щоб подивитися концерт, залишаться на 100% задоволеними, бо вони почують крутих виконавців, і не повірять, що це діти, – поділилася Дорофєєва.

Зі свого боку Настя Каменських додала, що важливість фестивалю підкреслює той факт, що він проводиться багато років.

– Головна важливість цього фестивалю – в тому, що він масштабний, справедливий. Цей фестиваль вже стільки років проводиться. Коли я була маленька, його вже стільки років організовували! Я вже доросла, і він досі продовжує проводитися, – зазначила Каменських.