Зібрати топ-30 крутих пісень від українських артистів до 30-річчя Дня Незалежності доволі легко. Складніше виділити із величезної кількості епохальних треків лише 30.

За 30 років незалежності України наша музика переживала цілу низку потрясінь. Це і безгрошів’я 1990-х, і політичні баталії 2000-х, і Революція Гідності, війна і багато інших подій.

30 найбільш значущих пісень за історію незалежності України для Фактів ICTV зібрав музичний блогер і ведучий Ваня Рассел.

Океан Ельзи – Така, як ти

Бумбокс – Вахтерам

Тіна Кароль – Україна – це ти

– Можливо, дехто не знає, але пісня Україна – це ти входить до шкільної програми. Одна з найбільш патріотичних пісень за останнє десятиліття. Чудово, що популярні українські виконавці хочуть створювати пісні поза часом, – зазначив Ваня.

Злата Огнєвіч – Pray For Ukraine

KAZKA – Плакала

Go-A – SHUM

ВВ – Весна

Скрябін – Мамо

ONUKA – Vidlik

Плач Єремії – Вона

Пара Нормальных – Happy End

Віктор Павлік – Город зеленого цвета

Джамала – 1944

Ірина Білик – А я пливу

– Легендарний трек Ірини Білик, який став дійсно хітом в Україні. Ця пісня – приклад якісної популярної музики 90-х. Кліп на цю композицію був одним із перших, де використовували комп’ютерну графіку. У мене ця пісня асоціюється із хіт-парадом Територія А – тієї самої колиски української музики, завдяки якій у нашій країні з’явилося безліч крутих зірок, – розповідає блогер.

Monatik – Кружит

Катя Чіли і Тартак – Понад хмарами

Євгенія Власова – Я – живая река

Скрябін та Ірина Білик – Мовчати

Ніна Матвієнко – Квітка-душа

– Головна пісня із мюзиклу Сорочинський ярмарок. Нехай Ніна Матвієнко і не знімалася у цьому мюзиклі, але її голос та пісня зуміли передати ту саму атмосферу гоголівських творів. Без цієї пісні не минає жоден шкільний захід у всій Україні. Що й підкреслює її знаковість, – розповідає блогер.

The Hardkiss – Stones

Олександр Пономарьов – Я люблю тільки тебе

Павло Зібров – Хрещатик

– Я вважаю Хрещатик знаковою піснею для української музики середини 90-х. Тоді до музики нікому не було діла, індустрії кліпів не було. Тому поїздка Павла Зіброва на кабріолеті головною вулицею Києва має досить ефектний вигляд. Пісня стала досить знаковою для столиці, її знає практично кожен. І текст пісні актуальний донині, – розповідає Ваня Рассел.

Mad Heads – Надія є

Брати Гадюкіни – Файне місто Тернопіль

Аква Віта – А тепер усе інакше

Руслана – Дикі танці

– Перша перемога України на Євробаченні. Її принесла пісня Дикі танці. Композиція стала візитною карткою Руслани на довгі роки. Однойменний альбом виконавиці, наповнений симбіозом древніх етнічних гуцульських мотивів і нової поп-музики, став п’ятикратно платиновим, було продано понад 500 тисяч екземплярів. І варто зазначити, що в основному це заслуга однієї пісні – Дикі танці, – зауважив Ваня Рассел.

ONUKA – Місто

Без обмежень – Зорі запалали

Сергій Бабкін – Де би я

ВВ – Країна мрій