У Києві біля НСК Олімпійський триває підготовка до грандіозного концерту до Дня Незалежності України.

Захід розпочнеться о 21.00, але людей вже починають запускати для того, щоб всі займали свої місця.

Без масок і скандалів: що відбувається під НСК Олімпійський перед концертом / 3 фотографии

На місці чергують поліція та швидка допомога. Все проходить спокійно, без заворушень та скандалів.

Попри те, що до початку шоу залишалася година, черги на вході невеликі.

Всередині НСК Олімпійський глядачі очікують на початок концерту. Найбільше людей можна побачити у першій фан-зоні.

На заході ніхто не дотримується карантинних обмежень та масочного режиму. Для входу всередину потрібен лише квиток.

У концерті братимуть участь понад 30 українських артистів. Серед них – Тіна Кароль, Оля Полякова, Софія Ротару, Олег Винник, Надя Дорофєєва, Ірина Білик, Mozgi та інші.

Захід буде побудований як одне полотно: без ведучих, перерв та конферансу. А кожна пісня плавно перетікатиме у наступну композицію.

Концепція заходу полягає в тому, щоб поєднати легендарні хіти з сучасними і відтворити єдину пісенну історію України. Саме тому шоу відбудеться без жодних перерв, ведучих і конферансу.

Загалом концерт триватиме три години, а майже всі пісні, які лунатимуть зі сцени, будуть україномовними.

Квитки на захід Незалежність в нашій ДНК коштували від 200 до 2 700 грн. Всі отримані гроші від концерту переведуть до фонду, який будуватиме Центр сучасного мистецтва – музей художника Івана Марчука.