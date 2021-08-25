Кузьма Скрябін – Люди як кораблі: концерт на день Незалежності 2021 в Олімпійському

На концерті до Дня Незалежності України пролунав хіт Кузьми Скрябіна Люди як кораблі.
Виступ співака відбувся за допомогою технологій віртуальної реальності.
На екрані артист з’явився у білій сорочці. Зал в унісон підспівував Скрябіну його легендарний хіт.
Зараз на НСК Олімпійський триває концерт присвячений 30-річчю від Дня Незалежності України. У ньому беруть участь понад 30 музичних виконавців.
Концерт проходить у незвичайному форматі – без ведучих, перерв та конферансу.
Головна мета концерту – зібрати кошти на благодійність. На отримані кошти планують будувати Центр сучасного мистецтва – музей Івана Марчука.
Всі зірки виступатимуть абсолютно безкоштовно, а квитки продавалися за ціною від 200 до 2 700 грн.
Шоу завершиться яскравим феєрверком, який запланований на 00.00. Онлайн-трансляцію салюту на День Незалежності 2021 – дивіться на Фактах ICTV.