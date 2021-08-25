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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Каріна Зуєва |

Go-A наробили Шуму на Олімпійському: відео виступу

Go-A

Гурт Go-A, який представляв Україну на Євробаченні 2021 виступив на концерті до Дня Незалежності України 2021 на НСК Олімпійський.

Музичний колектив виконав пісню, з якою представляв нашу країну на міжнародному пісенному конкурсі – Шум.

Крім того, Go-A повністю повторили свій конкурсний номер.

Go-A – Шум – концерт на День Незалежності 2021 в Олімпійському
Go-A – Шум – концерт на День Незалежності 2021 в Олімпійському
Go-A – Шум – концерт на День Незалежності 2021 в Олімпійському
Go-A – Шум – концерт на День Незалежності 2021 в Олімпійському
Go-A – Шум – концерт на День Незалежності 2021 в Олімпійському
Go-A – Шум – концерт на День Незалежності 2021 в Олімпійському
Go-A наробили Шуму на Олімпійському: відео виступу / 3 фотографии

Великий святковий концерт Незалежність у нашій ДНК. День незалежності країни. проходить у Києві на НСК Олімпійський. 98% виконаних пісень прозвучать українською мовою.

Грандіозне шоу проходить без ведучих і перерв, одна композиція плавно перетікає в іншу. У концерті візьме участь більше сотні українських артистів і музикантів.

Захід завершиться святковими феєрверками. Салют на День Незалежності 2021 онлайн – дивіться на Фактах ICTV.

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