Go-A – Шум – концерт на День Незалежності 2021 в Олімпійському

Гурт Go-A, який представляв Україну на Євробаченні 2021 виступив на концерті до Дня Незалежності України 2021 на НСК Олімпійський.

Музичний колектив виконав пісню, з якою представляв нашу країну на міжнародному пісенному конкурсі – Шум.

Крім того, Go-A повністю повторили свій конкурсний номер.

Go-A наробили Шуму на Олімпійському: відео виступу / 3 фотографии

Великий святковий концерт Незалежність у нашій ДНК. День незалежності країни. проходить у Києві на НСК Олімпійський. 98% виконаних пісень прозвучать українською мовою.

Грандіозне шоу проходить без ведучих і перерв, одна композиція плавно перетікає в іншу. У концерті візьме участь більше сотні українських артистів і музикантів.

Захід завершиться святковими феєрверками. Салют на День Незалежності 2021 онлайн – дивіться на Фактах ICTV.