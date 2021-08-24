Сьогодні, 24 серпня, на НСК Олімпійський пройде грандіозний концерт до 30-річчя від Дня Незалежності України. Захід розпочнеться о 21.00.

Онлайн-трансляцію святкового концерту до Дня Незалежності можна подивитися на YouTube-каналі Фактів ICTV, а також на нашій сторінці у Facebook.

У концерті братимуть участь понад 30 українських артистів. Серед них – Тіна Кароль, Оля Полякова, Софія Ротару, Олег Винник, Надя Дорофєєва, Ірина Білик, Mozgi та інші.

Концепція заходу полягає в тому, щоб поєднати легендарні хіти з сучасними і відтворити єдину пісенну історію України. Саме тому шоу відбудеться без жодних перерв, ведучих і конферансу.

Загалом концерт триватиме три години, а майже всі пісні, які лунатимуть зі сцени, будуть україномовними.

Спеціально для шоу побудували найбільшу за всю історію сучасної України сцену, яка має вигляд молекули ДНК. Також глядачі зможуть побачити найбільші екрани, 3D-моделювання і дрон шоу.

Квитки на захід Незалежність в нашій ДНК коштують від 200 до 2 700 грн.

Концерт має ще й благодійну мету. Усі кошти з продажу квитків будуть направлені на створення Центру сучасного мистецтва – музею українського художника Івана Марчука, якого визнали одним зі ста геніїв сучасності.