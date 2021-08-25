Океан Ельзи – попурі – концерт на День Незалежності 2021 в Олімпійському

Гурт Океан Ельзи виступив на грандіозному святковому концерті до Дня Незалежності України 2021 на НСК Олімпійський.

Музичний колектив виконав мікс зі своїх найпопулярніших пісень – Там де нас нема, Я так хочу, На небі, Без бою, Той день.

Виступ Океан Ельзи супроводжувався яскравими спецефектами.

На концерті Незалежність у нашій ДНК. День незалежності країни. вже виступили всі запрошені артисти, серед яких – Ірина Білик, Monatik, Mozgi, Kazka, Оля Полякова, Тіна Кароль, Софія Ротару, Сергій Бабкін та інші українські виконавці. Гурт Океан Ельзи своїм виступом завершив святкове шоу.

Режисером концерту Незалежність в нашій ДНК. День незалежності країни. стала Катя Царик. Захід проходив у незвичайному форматі – без ведучих і перерв, а пісні створювали єдине полотно, плавно перетікавши в наступну композицію.