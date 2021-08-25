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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Каріна Зуєва |

Олімпійський співав в унісон: Океан Ельзи яскраво закрили концерт до Дня Незалежності

Океан Эльзы

Гурт Океан Ельзи виступив на грандіозному святковому концерті до Дня Незалежності України 2021 на НСК Олімпійський.

Музичний колектив виконав мікс зі своїх найпопулярніших пісень – Там де нас нема, Я так хочу, На небі, Без бою, Той день.

Виступ Океан Ельзи супроводжувався яскравими спецефектами.

Океан Ельзи – попурі – концерт на День Незалежності 2021 в Олімпійському

На концерті Незалежність у нашій ДНК. День незалежності країни. вже виступили всі запрошені артисти, серед яких – Ірина Білик, Monatik, Mozgi, Kazka, Оля Полякова, Тіна Кароль, Софія Ротару, Сергій Бабкін та інші українські виконавці. Гурт Океан Ельзи своїм виступом завершив святкове шоу.

Режисером концерту Незалежність в нашій ДНК. День незалежності країни. стала Катя Царик. Захід проходив у незвичайному форматі – без ведучих і перерв, а пісні створювали єдине полотно, плавно перетікавши в наступну композицію.

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