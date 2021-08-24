У Лондоні (Велика Британія) помер барабанщик рок-гурту The Rolling Stones Чарлі Воттс. Йому було 80 років.

Про це повідомив його публіцист.

– З величезним сумом ми оголошуємо про смерть нашого улюбленого Чарлі Воттса. Сьогодні він мирно помер у лондонській лікарні в оточенні своєї родини, – йдеться в заяві публіциста.

Також він попросив поважати конфіденційність його сім’ї, учасників гурту і близьких друзів у цей важкий час.

Повідомлення про смерть Чарлі Воттса з’явилося через кілька тижнів після того, як представники гурту оголосили, що барабанщик пропустить деякі дати турне колективу у США через невідому медичної процедури.

У 2004 році Чарлі Воттс лікується від раку горла.

Чарлі Воттс вважається одним з накращих барабанщиків за всю історію музики. До The Rolling Stones він приєднався в 1963 році.