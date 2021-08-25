Dzidzio заспівав на великому святковому концерті до Дня Незалежності України 2021 на НСК Олімпійський.

Артист на концерті Незалежність у нашій ДНК. День незалежності країни. виконав пісню Гуцулка Ксеня.

Виступ виконавця супроводжувався яскравою графікою. На сцені Dzidzio постав у костюмі.

Перед глядачами на сцені вже з’явилися – Софія Ротару, Надя Дорофєєва, Оля Полякова, Сергій Бабкін, Ірина Білик, Mozgi, Kazka й інші.

Режисером концерту Незалежність у нашій ДНК. День незалежності країни. стала Катя Царик. Захід проходить у незвичайному форматі – без ведучих і перерв. Кожна пісня плавно перетікає в наступну.

Захід завершиться святковими феєрверками. Салют на День Незалежності 2021 онлайн – дивіться на Фактах ICTV.