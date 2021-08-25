Що відомо про дівчинку, яка співала на параді до Дня Незалежності України

У Києві, 24 серпня, відбувся парад до 30-річчя від Дня Незалежності України. Одним із головних учасників дійства стала дівчинка, яка своїм виступом змогла розчулити глядачів.

Вона брала участь у театральній постановці про ключові етапи розвитку України.

Проте ім’я дівчинки ніхто не розголошував, оскільки її батьки попросили залишити це в таємниці. Вони не хочуть великої публічності.

Розчулила глядачів: що відомо про дівчинку з параду до Дня Незалежності / 3 фотографии

Своїм виступом дівчинці вдалося розчулити навіть чинного президента України Володимира Зеленського.

Він не міг стримати емоції, коли головна героїня театральної постановки у білому платті та з квітами вибігла на Майдан Незалежності.

Дівчинка пробігла під великим українським прапором назустріч колоні ветеранів, після чого обняла одного із військових та подарувала йому квіти.

А після завершення війського маршу вона проникливо виконала пісню про Україну.

У мережі дуже позитивно відреагували на виступ дівчинки. Українці зазначили, що вона чудово впоралася зі своєю роллю, а також гарно заспівала.

Дівчинка – велика молодець!

Дівчинка грає роль супер! Спів бездоганний! А сцена з військовим зачепила до сліз.

Момент, коли дівчинка виходить на дорогу і починає бігти – дуже сильний!

Дуже сильно!

Чудова вистава, до сліз!

Дуже сподобалось! – пишуть у коментарях.

На параді до 30-річчя незалежності показали зворушливе відео про історію незалежності України.

Історію розповідав закадровий голос, а розпочалася вона ще з давньоруських часів. Головною героїнею стала маленька дівчинка з квітами в руках та в білій сукні.

Протягом цілого відео вона “проходила” повз найважливіші події в історії України. Сенс ролику полягав у тому, щоб продемонструвати тернистий шлях нашої держави до незалежності.