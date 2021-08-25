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Валентина Чорна |

Розчулила глядачів: що відомо про дівчинку з параду до Дня Незалежності

Розчулила глядачів: що відомо про дівчинку з параду до Дня Незалежності

У Києві, 24 серпня, відбувся парад до 30-річчя від Дня Незалежності України. Одним із головних учасників дійства стала дівчинка, яка своїм виступом змогла розчулити глядачів.

Вона брала участь у театральній постановці про ключові етапи розвитку України.

Проте ім’я дівчинки ніхто не розголошував, оскільки її батьки попросили залишити це в таємниці. Вони не хочуть великої публічності.

Що відомо про дівчинку, яка співала на параді до Дня Незалежності України
Що відомо про дівчинку, яка співала на параді до Дня Незалежності України
Що відомо про дівчинку, яка співала на параді до Дня Незалежності України
Що відомо про дівчинку, яка співала на параді до Дня Незалежності України
Що відомо про дівчинку, яка співала на параді до Дня Незалежності України
Що відомо про дівчинку, яка співала на параді до Дня Незалежності України
Розчулила глядачів: що відомо про дівчинку з параду до Дня Незалежності / 3 фотографии

 

Своїм виступом дівчинці вдалося розчулити навіть чинного президента України Володимира Зеленського.

Він не міг стримати емоції, коли головна героїня театральної постановки у білому платті та з квітами вибігла на Майдан Незалежності.

Дівчинка пробігла під великим українським прапором назустріч колоні ветеранів, після чого обняла одного із військових та подарувала йому квіти.

А після завершення війського маршу вона проникливо виконала пісню про Україну.

У мережі дуже позитивно відреагували на виступ дівчинки. Українці зазначили, що вона чудово впоралася зі своєю роллю, а також гарно заспівала.

  • Дівчинка – велика молодець!
  • Дівчинка грає роль супер! Спів бездоганний! А сцена з військовим зачепила до сліз.
  • Момент, коли дівчинка виходить на дорогу і починає бігти – дуже сильний!
  • Дуже сильно! 
  • Чудова вистава, до сліз!
  • Дуже сподобалось! – пишуть у коментарях.

На параді до 30-річчя незалежності показали зворушливе відео про історію незалежності України.

Історію розповідав закадровий голос, а розпочалася вона ще з давньоруських часів. Головною героїнею стала маленька дівчинка з квітами в руках та в білій сукні.

Протягом цілого відео вона “проходила” повз найважливіші події в історії України. Сенс ролику полягав у тому, щоб продемонструвати тернистий шлях нашої держави до незалежності.

Фото: Офіс президента

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