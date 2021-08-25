Руслана – Дикі танці: концерт на День Незалежності в Олімпійському

Співачка Руслана виступила на концерті до Дня Незалежності України і запалила публіку.

Вона виконала хіт Дикі танці, з яким вперше в історії України перемогла на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2004.

Руслана повторила переможний танець України на Євробаченні 2004 / 2 фотографии

На НСК Олімпійський проходить концерт до 30-річчя від Дня Незалежності України. Режисером заходу виступила Катя Царик.

Концерт триватиме три години, а 98% пісень, які лунають зі сцени – україномовні.

Захід побудований як одне полотно: без ведучих, перерв та конферансу. А кожна пісня плавно перетікає у наступну композицію.

Зірки беруть участь у заході абсолютно безкоштовно, оскільки концерт має благодійну мету.

Всі отримані кошти переведуть до фонду, який будуватиме Центр сучасного мистецтва – музей Івана Марчука.