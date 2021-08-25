Багато плакали та дико танцювали: чому концерт на Олімпійському перевершив усі очікуван

У Києві на НСК Олімпійський відгримів святковий концерт до Дня Незалежності України. Там і легендарні пісні співали, і салют запускали, і навіть “оживляли” загиблого Андрія Кузьменка.

Концерт розпочався виступом відомої співачки Софії Ротару. Артистка заспівала попурі зі своїх найпопулярніших пісень, зокрема Червону руту.

Також разом із нею виступав ансамбль танцю імені Павла Вірського.

До виступу, номеру і реакції зали не виникає ніяких питань. Однак у мережі багатьом не сподобався той факт, що Ротару спочатку з’їздила в Росію на Нову хвилю, а через день з’явилася на НСК Олімпійський.

Напевно, головним сюрпризом для всіх став виступ Андрія Кузьменка з його гуртом Скрябін. Завдяки сучасним технологіям творці концерту “оживили” артиста, а глядачі мали можливість поплакати під пісню Люди як кораблі.

– Складно собі уявити концерт Дня Незалежності України без пісень гурту Скрябін, без пісень Кузьми. Слоган цьогорічного концерту – Незалежність у нашій ДНК, і саме Кузьма ніс її, оспівував і був рупором нашої незалежності. Звичайно, нам всім дуже шкода, що Кузьма не дожив до цього моменту. Тому бажання долучити його до концерту хоча б у цифровому вигляді було досить сильним, – зазначила режисер концерту Катя Царик.

Вона додала, що давно цікавиться новинками, які з’являються у сфері ІТ, відеодизайну і доповненої реальності.

Проте режисер зазначила, що досі не знала про українських спеціалістів, які давно та успішно втілюють у життя подібні проекти.

– Тому я дуже щаслива, що ми зустрілися з компанією Postmodern і Євгеном Санніковим, який абсолютно феєрично мені розповів, як ми це будемо робити. Він показав вже свій шоурілл і портфоліо, власне, на прикладі нейронних ефектів. Вони були вражаючі! – переконує Царик.

Режисера дуже потішило, що все буде реалізовано українськими спеціалістами, і не доведеться залучати іноземців.

– Коли я побачила результат, я була вражена! Я багато працювала з Андрієм Кузьмою і дуже добре його пам’ятаю. І я дуже вдячна йому багато за що: і за те, що він зробив для мене особисто, і за те, що він зробив для нас, для українців (це я говорю про його творчість). Він був неймовірний! – наголосила режисер концерту.

Багато плакали та дико танцювали: чому концерт на Олімпійському перевершив усі очікуван / 2 фотографии

За словами Царик, коли вона вперше побачила результат, то відчула мурахи по всьому тілу.

– Це було настільки один в один зроблено, що в якийсь момент я навіть забувала, що це графіка, і що це не Кузьма. Я дуже задоволена тим, що нам вдалося це зробити, і все ж таки Кузьма був із нами в День Незалежності України! – заявила Катя Царик.

Досить несподіваним став виступ Наді Дорофєєвої. Вона заспівала Ой там на горі, проте вокал був практично невпізнаваним. Але варто зазначити, що виступ був шикарним, а співачка навіть взяла гітару в руки.

Також потішили колеги Дорофеєвої за лейблом. Йдеться про гурт Mozgi, який виконав козацький мікс у сучасній обробці. У їхньому виконанні прозвучали Засвіт встали козаченьки, Ой, на горі, та й женці жнуть, Їхали козаки.

Дмитро Монатик, який отримав звання Заслужений артист України, виконав мікс зі своїх найпопулярніших пісень – Мріяти не шкідливо.

Глядачі на телебаченні могли дивитися трансляцію концерту, яка була зроблена дуже добре. Однак вона дещо відрізнялася від того, що було на стадіоні. Перше, що привертало увагу – звук. На НСК Олімпійський він був сильнішим, і голоси артистів звучали дзвінкіше. За рахунок цього енергетика виступу виростала у кілька разів. На нашу скромну думку, найбільше це помітно на виступах Вєрки Сердючки і Руслани. Обидва виконавці, до речі, співали свої конкурсні пісні з Євробачення.

Якщо загалом оцінювати концерт, то це емоційні гойдалки. Спочатку глядачів змусили плакати разом зі Скрябіним, потім народ зворушив Пономарьов. Mozgi та Вєрка Сердючка спонукали людей танцювати, а Руслана розривала серця дикими танцями. Концерт дав змогу також зрозуміти, що нам потрібні різні переживання.

Вельми приємно розуміти, що український шоу-бізнес – це громада неймовірних професіоналів. Зокрема репертуар Dzidzio та Олі Полякової відрізнявся від тих пісень, які вони виконували на концерті. Виконавці витягували складні вокальні партії академічним вокалом.

Під час концерту пішов рясний дощ, проте якщо поглянути на артистів, складалося враження, що це спецефект, про який вони знали заздалегідь. Взагалі виступи Руслани та Океану Ельзи мали неймовірно органічний вигляд саме під дощем.

Концерт закривав гурт Океан Ельзи з цілим сетом своїх хітів. Фінальною крапкою став салют над НСК Олімпійський.