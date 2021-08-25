Куди піти в Києві восени – афіша концертів

В Україну стрімко наближається осінь. Але це не привід сумувати – яскрава афіша концертів, фестивалів і вечірок Києва допоможе радіти життю так само, як і влітку.

Куди піти восени в Києві, читайте в матеріалі.

Валерій Меладзе

Вишукана, змістовна і талановита романтика не виходить з моди. Пісні Меладзе, яким вже не один десяток років, звучать свіжо й до вподоби всім поколінням.

Скоро Osocor Residence створить найкращу атмосферу для концерту беззаперечно найкращого романтика російськомовного простору.

Коли: 2 вересня.

Де: Osocor Residence (вул. Виноградна, 2).

Квитки: від 1890 грн.

Comic Con Ukraine 2021

Феєрія гік-культури, масштабні Cover Dance- і Cosplay-шоу – ми цього чекали давно. Нарешті Comic Con Ukraine повертається і радує нас крутими гостями.

Скоро на Арт-заводі Платформа ми послухаємо співавторів саундтреків The Witcher 3: Wild Hunt – групу Percival; блогера, завдяки якому українські хіти зазвучали корейською – Song Wonsub; а також зустрінемося з Джанкарло Еспозіто (Ґусом Фрінґом із Breaking Bad), Геленою Манковською (моделлю Леді Дімітреску з Resident Evil Village) та багатьма іншими зірками.

Коли: 4-5 вересня.

Де: Арт-завод Платформа (вул. Магнітогорська, 1А).

Квитки: 350-2000 грн.

SOLOMUN

SOLOMUN – це всесвітній месія хауса і техно. І в Ібіці, і в Мексиці кращі клуби нашої планети мріють про його пам’ятні сети. А на початку вересня SOLOMUN виступить на одному з кращих танцювальних майданчиків в Україні.

Коли: 11 вересня.

Де: Osocor Residence (вул. Виноградна, 2).

Квитки: від 2100 грн.

The Gitas

Ці обожнювані українськими меломанами музиканти – мультинаціональний і мультикультурний рок-гурт. В Україні на вибуховому концерті вони представлять нові сингли і перевидання першої платівки.

Коли: 19 вересня.

Де: Docker pub (вул. Богатирська, 25).

Квитки: 425 – 650 грн.

Blue Foundation

Знаменитий електронний дует з Данії виступить в Києві з великим сольним концертом. Обіцяють хіти і абсолютно нові композиції.

Коли: 24 вересня.

Де: Тераса Всі. Свої D12 (вул. Десятинна, 12).

Квитки: від 590 грн.

Asaf Avidan

Цього європейського артиста порівнюють з геніальною Дженіс Джоплін. Asaf Avidan – володар унікального андрогінного голосу тенор-альтіно.

І скоро він вперше приїде до Києва, щоб представити свій новий 7-й альбом – Anagnorisis. Цю платівку Asaf вважає місцем зустрічі з самим собою.

Коли: 15 жовтня.

Де: Bel Etage Music Hall (вул. Шота Руставелі, 16А).

Квитки: від 890 грн.

Елка

Ідеальний авторський сплав R & B, хіп-хопу і року, пісні зі змістом і енергійні шоу. Завжди різна і завжди незвичайна Елка везе до Києва новий альбом – Мені легко.

Звичайно, прозвучать і улюблені Прованс, Около тебя, На большом воздушном шаре, Скучаю тощо.

Коли: 27 жовтня.

Де: Stereo Plaza (п-т Лобановського, 119).

Квитки: від 650 грн.

The Dead Daisies

Найкрутіша і найзнаменитіша в світі група важкого року The Dead Daisies їде в Україну. В її складі – кращі музиканти планети: Девід Лоуі (засновник), Гленн Г’юз (колишній учасник Trapeze, Deep Purple, Black Sabbath), Томмі Клафетос (групи Оззі Осборна, Роба Зомбі, Еліса Купера), Дуг Олдріч (Whitesnake, Dio).

У листопаді вони представлять в Україні нову платівку, яка вже встигла наробити багато галасу – Holy Ground.

Коли: 16 листопада.

Де: Bel Etage Music Hall (вул. Шота Руставелі, 16А).

Квитки: від 890 грн.