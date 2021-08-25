Куди піти в Києві восени – афіша концертів

В Україну стрімко наближається осінь. Але це не привід сумувати – яскрава афіша концертів, фестивалів і вечірок Києва допоможе радіти життю так само, як і влітку.
Куди піти восени в Києві, читайте в матеріалі.
Валерій Меладзе
Вишукана, змістовна і талановита романтика не виходить з моди. Пісні Меладзе, яким вже не один десяток років, звучать свіжо й до вподоби всім поколінням.
Скоро Osocor Residence створить найкращу атмосферу для концерту беззаперечно найкращого романтика російськомовного простору.
Коли: 2 вересня.
Де: Osocor Residence (вул. Виноградна, 2).
Квитки: від 1890 грн.
Comic Con Ukraine 2021
Феєрія гік-культури, масштабні Cover Dance- і Cosplay-шоу – ми цього чекали давно. Нарешті Comic Con Ukraine повертається і радує нас крутими гостями.
Скоро на Арт-заводі Платформа ми послухаємо співавторів саундтреків The Witcher 3: Wild Hunt – групу Percival; блогера, завдяки якому українські хіти зазвучали корейською – Song Wonsub; а також зустрінемося з Джанкарло Еспозіто (Ґусом Фрінґом із Breaking Bad), Геленою Манковською (моделлю Леді Дімітреску з Resident Evil Village) та багатьма іншими зірками.
Коли: 4-5 вересня.
Де: Арт-завод Платформа (вул. Магнітогорська, 1А).
Квитки: 350-2000 грн.
SOLOMUN
SOLOMUN – це всесвітній месія хауса і техно. І в Ібіці, і в Мексиці кращі клуби нашої планети мріють про його пам’ятні сети. А на початку вересня SOLOMUN виступить на одному з кращих танцювальних майданчиків в Україні.
Коли: 11 вересня.
Де: Osocor Residence (вул. Виноградна, 2).
Квитки: від 2100 грн.
The Gitas
Ці обожнювані українськими меломанами музиканти – мультинаціональний і мультикультурний рок-гурт. В Україні на вибуховому концерті вони представлять нові сингли і перевидання першої платівки.
Коли: 19 вересня.
Де: Docker pub (вул. Богатирська, 25).
Квитки: 425 – 650 грн.
Blue Foundation
Знаменитий електронний дует з Данії виступить в Києві з великим сольним концертом. Обіцяють хіти і абсолютно нові композиції.
Коли: 24 вересня.
Де: Тераса Всі. Свої D12 (вул. Десятинна, 12).
Квитки: від 590 грн.
Asaf Avidan
Цього європейського артиста порівнюють з геніальною Дженіс Джоплін. Asaf Avidan – володар унікального андрогінного голосу тенор-альтіно.
І скоро він вперше приїде до Києва, щоб представити свій новий 7-й альбом – Anagnorisis. Цю платівку Asaf вважає місцем зустрічі з самим собою.
Коли: 15 жовтня.
Де: Bel Etage Music Hall (вул. Шота Руставелі, 16А).
Квитки: від 890 грн.
Елка
Ідеальний авторський сплав R & B, хіп-хопу і року, пісні зі змістом і енергійні шоу. Завжди різна і завжди незвичайна Елка везе до Києва новий альбом – Мені легко.
Звичайно, прозвучать і улюблені Прованс, Около тебя, На большом воздушном шаре, Скучаю тощо.
Коли: 27 жовтня.
Де: Stereo Plaza (п-т Лобановського, 119).
Квитки: від 650 грн.
The Dead Daisies
Найкрутіша і найзнаменитіша в світі група важкого року The Dead Daisies їде в Україну. В її складі – кращі музиканти планети: Девід Лоуі (засновник), Гленн Г’юз (колишній учасник Trapeze, Deep Purple, Black Sabbath), Томмі Клафетос (групи Оззі Осборна, Роба Зомбі, Еліса Купера), Дуг Олдріч (Whitesnake, Dio).
У листопаді вони представлять в Україні нову платівку, яка вже встигла наробити багато галасу – Holy Ground.
Коли: 16 листопада.
Де: Bel Etage Music Hall (вул. Шота Руставелі, 16А).
Квитки: від 890 грн.