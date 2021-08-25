24 серпня пройшов грандіозний концерт до 30-річчя незалежності України. На НСК Олімпійський пролунало 50 українських хітів, які змусили глядачів пережити весь спектр емоцій.

Під час тригодинного концерту артисти виконували треки, які будували нашу країну протягом 30 років.

А неймовірна атмосфера заходу стала підтвердженням того, що ці пісні є у серці кожного українця.

Глядачі співали в унісон разом з Пономарьовим і Могилевською, танцювали під запальні треки Вєрки Сердючки і Руслани, а також ностальгували під легендарний хіт Кузьми Скрябіна.

Факти ICTV зібрали плейлист пісень із концерту до Дня Незалежності для того, щоб ви змогли насолодитися українською музикою, а також відчути її неймовірну силу та міць.

Софія Ротару – Червона рута, Одна калина

Тарас Петриненко, Тетяна Горобець – Зорепадом летять роки

Tayanna – Край

Ніна Матвієнко – Квітка-душа

KAZKA – Плакала

Gо-A – Shum

ВВ – Весна

Олег Винник – Минає день, минає ніч

Людмила Монастирська – Мелодія Мирослава Скорика

Кузьма Скрябін – Люди як кораблі

Хор Ластівка – Щедрик

Ірина Білик – Попурі (А я пливу у човні; Мовчати; Ти мій)

СКАЙ – Тебе це може вбити

Христина Соловій – Я піду в далекі гори

Олександр Пономарьов – Варто чи ні

MOZGI – Попурі (Засвіт встали козаченьки; Ой, на горі, та й женці жнуть; Їхали козаки)

Надя Дорофєєва – Ой, там на горі

ТНМК – Попурі (Зроби мені хіп-хоп; Гранули; Та ти шо)

Брати Гадюкіни – Файне місто Тернопіль

Сергій Бабкін – Ніч яка місячна

Віктор Павлік – Ти подобаєшся мені

Валентин Дитюк – Чорнобривці

DZIDZIO – Гуцулка Ксеня

Оля Полякова – Чарівна скрипка

Brutto – Воины света

Джамала – Попурі (Шлях додому, 1944)

Руслана – Дикі танці

Наталія Могилевська – Попурі (Відправила месседж; Місяць; Відірватись від землі)

Monatik – Мріяти не шкідливо

Вєрка Сердючка – Dancing Lasha Tumbai

Тіна Кароль – Попурі (Намалюю тобі зорі; Ніжно; Закрили твої очі)

Тіна Кароль, Wellboy, Alina Pash, Юрій Самовилов – Україна – це ти

Океан Ельзи – Попурі (Там, де нас нема; Я так хочу; На небі; Я не здамся без бою; Той день)

Святослав Вакарчук і Тарас Петриненко – Україна

Режисером концерту Незалежність в нашій ДНК виступила Катя Царик.

Захід проходив у незвичайному форматі – без ведучих, перерв і конферансу. А пісні створювали єдине полотно, де кожна композиція плавно перетікала у наступну.

Спеціально для концерту побудували сцену, яка зімітувала молекулу ДНК. Також глядачі змогли побачити інноваційне дрон-шоу під час деяких пісенних виступів.

Концерт завершився святковим салютом. Всі отримані гроші від заходу переведуть до фонду, який будуватиме Центр сучасного мистецтва – музей Івана Марчука.