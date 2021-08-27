999: Селена Гомес обрізала волосся і пофарбувалася в жовтий колір

Популярна виконавиця Селена Гомес показала кліп на трек 999. Сингл артистка записала в колаборації з колумбійським співаком Каміло.

999 – ритмічна поп-пісня, балада. Кліп на пісню 999 показує, як два артиста обмінюються віршами про справжнє кохання. Режисером ролика виступила Софі Мюллер.

– Каміло – фантастичний автор пісень і співак. Я була дуже схвильована співробітництвом із ним, – зазначила Селена Гомес.

Зі свого боку, Каміло зазначив, що робота з Селеною – величезна честь для нього.

– Я не міг повірити в це. Лише два або три роки тому, якби мене запитали, з ким я мрію написати пісню, то я відповів би: З Селеною Гомес. Тепер це стало реальністю, – розповів колумбійський артист.

Реакція мережі на кліп 999: