Українська співачка Grosu (Аліна Гросу) презентувала нову версію своєї знаменитої пісні Бджілка.

Україномовна композиція Бджілка 2.0 виконана в стилі хіп-хопу, показує артистку, що подорослішала як зовні, так і внутрішньо.

За словами 26-річної Гросу, вона давно виношувала в собі ідею перевидати та зробити зовсім іншою свою знамениту композицію, щоб вона наразі підходила під її репертуар. Перша версія Бджілки вийшла ще в 2002 році та принесла тоді юній співачці чималу популярність.

Вперше Бджілка 2.0 прозвучала на сольному концерті Аліни в Одесі. Прем’єру треку супроводжує динамічний відеоряд, створений з найяскравіших моментів виступу.

25 червня Аліна Гросу презентувала кліп на пісню Малиновые губы. Відеоролик знято в стилі фільму Круелла. За словами артистки, її настільки надихнула кінострічка, що вона вирішила створити її в своїй інтерпретації.

У відео артистка з’явилася в досить відвертих образах. Також у зйомках кліпу брали участь далматинці. Крім того, в кліпі можна побачити багато відсилань до історій з життя Гросу, в тому числі й розлучення з чоловіком, із яким вони прожили в шлюбі п’ять місяців.

Фото: Аліна Гросу