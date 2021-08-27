Після концертів в Одесі Лорак презентувала в РФ дует з Лазарєвим

Популярні артисти Ані Лорак і Сергій Лазарєв презентували спільну пісню Не отпускай.

Прем’єру треку виконавці вирішили провести на російському фестивалі Нова хвиля.

Раніше Ані Лорак і Сергій Лазарєв вже не один раз виходили разом на сцену, але спільна пісня у них з’явилася вперше.

Студійний варіант треку артисти готували три місяці.

Виконавці стверджують, що пісня Не отпускай пронизана різними почуттями: коханням, страхом розставання, прощенням. Лейтмотив композиції – не відпускати своє кохання.

– Ми співали душею, вклавши особисті переживання… Нехай ця пісня стане гімном всіх закоханих сердець! – заявила Ані Лорак.

Зі свого боку, Сергій Лазарєв зазначив, що вони дуже довго шукали цю пісню.

– Це історія про кожного, вона точно знайде відгук у кожному серці, – додав співак.

Реакція мережі на пісню Ані Лорак і Сергія Лазарєва:

Дуже душевна пісня, дякую вам за дует, моїх два кумира в одній пісні, дуже красиво.

Шалено красива пісня.

Класна пісня!

Дякую за цю композицію. Вона дійсно варта десяти років очікування. Ну і хотілося б кліп.

Багато писали, що дует вийшов чудовим, а пісня дуже пронизлива. Також користувачі зазначили, що хочуть побачити кліп на цей трек.

Однаку коментарях були і ті, які торкнулися моменту щодо громадянства Ані Лорак.

Що пишуть користувачі:

Коментатор: Діва! Найкраща українська співачка! Шикарна як завжди.

Відповідь на коментар: Давно не українська. Живе в Росії, співає російською, виступає в РФ. Так яка українська?!

Відповідь: У неї всі ці сім років був особняк під Києвом, та й громадянство у неї українське. Цього року у неї вийде пісня українською мовою і незабаром почнуться тури Україною.

Повернення Ані Лорак в Україні

Популярна співачка Ані Лорак вперше за сім років провела концерт в Україні. Виступ зірки відбулося 16 серпня в одеському клубі Ітака.

Потім артистка анонсувала україномовну пісню. Її плани на відродження кар’єри на батьківщині зрозумілі, проте поки вона не поспішає закривати для себе виступи в РФ.