Американська співачка й автор пісень Холзі презентувала новий альбом If I Can not Have Love, I Want Power. У сольник артистки увійшло 13 треків, жоден із них не був представлений раніше.

Музичними продюсерами альбому стали Трент Резнор і Аттікус Росс із рок-гурту Nine Inch Nails.

У цілому представлений альбом звучить похмуро та мелодійно.

– Цей альбом концептуальний. Він про радощі і жахи вагітності та пологів. Для мене було дуже важливо, щоб обкладинка передавала настрій моєї подорожі за останні кілька місяців. Дихотомія Мадонни та Блудниці. Ідея в тому, що я як сексуальна істота і моє тіло як посудина і дар моїй дитині – дві концепції, які можуть мирно та могутньо співіснувати, – написала Холзі в Instagram, анонсуючи вихід сольника.

До слова, американський журнал про музичну критику Pitchfork назвав платівку Холзі її найсильнішою роботою на даний момент, зазначивши, що перші треки нагадують психоделічну готичну казку.

Остання платівка співачки Manic вийшла в 2019 році, відразу дебютувавши на другому місці в американському хіт-параді Billboard 200. Усього в артистки чотири студійні альбоми.

14 липня Холзі вперше стала мамою. Хлопчика назвали Ендер Рідлі Айдін.

Новина про вагітність для Холзі стала справжній щастям, оскільки в 2015 році у співачки під час концерту трапився викидень. Згодом в артистки діагностували ендометріоз.

Фото: Холзі