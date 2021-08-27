Він повернувся! Мама Кузьми емоційно відреагувала на виступ із “живим” Скрябіним

Мама Кузьми Скрябіна Ольга Кузьменко подякувала творцям концерту до Дня Незалежності України на НСК Олімпійський. Жінка зізналася, що в захваті від ідеї оживити її сина. Ба більше, її тішить той факт, що номер з гуртом Скрябін глядачі зустріли оплесками.

– Коли на величезному екрані з’явився мій син, якого повернули завдяки новітнім технологіям, і якого стадіон зустрів величезними оваціями – це було фантастичне відчуття! Ніби реально ожив Андрійко, усміхався і співав свої Кораблі, – зазначила Ольга Кузьменко.

За її словами, вона розуміє, що це лише голограма, проте серце все одно радіє, бо він повернувся, всі хочуть хоч раз побачити Андрія та доторкнутися до його душі.

– Я дякую вам всім, дорогі мої українці, що силою мільйонів думок, ви все-таки запросили Кузьму на зустріч з вами в такий урочистий для всіх нас час! Дякую від щирого серця всім творцям цього новітнього чуда, дякую ініціаторам, виконавцям та режисерам! – зазначила Ольга Кузьменко.

У коментарі Фактам ICTV режиссер концерту на НСК Олімпійський Катя царик поділилася, що вона неймовірно хотіла, щоб на святі був присутній Андрій Кузьменко.

– Слоган цьогорічного концерту – Незалежність у нашій ДНК, і саме Кузьма ніс її, оспівував і був рупором нашої незалежності. Звичайно, нам всім дуже шкода, що Кузьма не дожив до цього моменту. Тому бажання долучити його до концерту хоча б у цифровому вигляді було досить сильним, – зазначила режисер концерту Катя Царик.

Вона додала, що давно цікавиться новинками, які з’являються у сфері ІТ, відеодизайну і доповненої реальності.

Проте режисер зазначила, що досі не знала про українських спеціалістів, які давно та успішно втілюють у життя подібні проекти.