Американський реп-виконавець Каньє Вест випустив свій довгоочікуваний альбом Donda. Платівка артиста повинна була вийти ще в 2020 році.

Альбом Donda отримав свою назву на честь покійної матері Каньє Веста. До нього увійшло 27 треків, загальною тривалістю – понад півтори години. Обкладинка сольника – чорний квадрат.

У своєму Instagram репер написав, що альбом був випущений без його згоди. Правда це чи ні – невідомо, можливо це черговий піар-хід від Веста.

– Universal випустила мій альбом без мого дозволу. Також вони заблокували трек Jail pt 2 і не включили його до альбому, – заявив Каньє.

Варто зазначити, що датою виходу на Apple Music було заплановано 3 вересня.

Вихід альбому довго відкладали. Спершу він мав вийти ще в липні 2020 року, але дата постійно змінювалася.

За рік Каньє провів три презентації Donda, на одній з них Кім Кардаш’ян з’явилася у весільній сукні, вийшовши на сцену під час фінальної пісні No Child Left Behind.

Крім того, перед виходом альбому Вест жив на стадіоні, на якому вперше презентував платівку та працював над її завершальними штрихами.

Раніше стало відомо, що Каньє Вест хоче офіційно змінити ім’я на сценічний псевдонім – Йе (Ye). За даними іноЗМІ, репер звернувся з відповідною заявою до Верховного суду Лос-Анджелеса.